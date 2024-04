Slavlje Željezničara u Gabeli: Tim sa Grbavice sve dalje od opasne zone (FOTO)

Izabranici Dine Đurbuzovića slavili na stadionu "Perica-Pero Pavlović".

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Fudbaleri Željezničara stigli su do velika tri boda u Gabeli. Tim sa Grbavice je na gostovanju kod GOŠK-a slavio rezultatom 1:2 i napravio ogroman korak ka opstanku.

Nije dobro počelo za „plave“ s obzirom da je domaći tim do vođstva stigao već u šestom minutu. Nakon kornera Cocalić kratko izbacuje, a lopta dolazi do Skorupa koji sa nekih 14 metara pogađa za 1:0.

U 23. minutu Željo stiže do izjednačenja, centrirao je Amoa, a za 1:1 pogađa Krpić. Bio je to i konačan rezultat prvog dijela.

Nakon samo 50 sekundi igre u nastavku gosti stižu do preokreta. Boljević ubacuje sa lijeve strane, lopta stiže do Amoe koji šutira u golamana domaćih, ali odbijana stiže do Al Džabera koji bez puno muke pogađa za 1:2.

U 51. minutu Željezničar je imao još jednu veliku šansu. Amoa iz neposredne blizine šutira, ali njegov udarac blokira Batarelo.

Bio je ovo drugi vezani trijumf za Željezničara od odlaska Brune Akrapovića te ekipa sa Grbavice sada ima 33 boda iz 29 utakmica te je sve dalje od opasne zone, a ključan bi mogao biti naredni meč u kojem će Sarajlije snage odmjeriti sa još jednim davljenikom – ekipom Tuzla sitija.

Što se tiče GOŠK-a, tim iz Gabele ima jako težak raspored do kraja sezone. U narednom kolu gostuju u Banjaluci kod ekipe Borca nakon čega ih očekuju utakmice protiv mostarskih klubova dok će u posljednjem kolu snage odmjeriti sa Slogom.

PREMIJER LIGA BiH – 29. kolo

Subota:

Sloga Meridian – Zvijezda 09 2:0 (0:0)

/Predragović 67, Mrkaić 89/

GOŠK – Željezničar 1:2 (1:1)

/Skorup 6 - Krpić 23, Al Džaber 46/

Nedjelja:

Široki Brijeg – Borac (13.00)

Posušje – Zrinjski (17.00)

Sarajevo – Velež (20.45)

Ponedjeljak:

Tuzla siti – Igman (16.30)