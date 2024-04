Adžem "pecnuo" tim sa Grbavice: "Treneri prozivaju moje igrače za ležanje, a to radi i veliki Željezničar"

Treneri Željezničara i GOŠK-a komentarisali su današnji meč.

Izvor: Promo/NK GOŠK Gabela

Fudbaleri Željezničara stigli su do vrijednog trijumfa na gostvanju u Gabeli gdje su savladali domaći GOŠK rezultatom 2:1.

Bio je to drugi veznai trijumf za tim sa Grbavice od dolaska novog trenera Dine Đurbuzovića koji je u izjavi za Arenu Sport komentarisao današnji meč.

Strateg sarajevskog tima nahvalio je trenera GOŠK-a Admir Adžema te poručio da se nada da će Željo izaći iz krize u kojoj se nalazi.

„Pripremali smo se za GOŠK jer znamo da imaju dobrog trenera koji je napravio ekipu koja igra perfektno. Međutim, mislim da smo mi danas bili nadahnutiji nego oni, više smo željeli. Tako da protiv Širokog, koji je izuzetna ekipa, i sada protiv GOŠK-a dobiti ovako je možda za neke 'fama', a mi ćemo još raditi na igri i rezultatima te da Željezničar konačno izađe iz krize koja nas je zadesila“, rekao je Đurbuzović pa dodao:

„Idemo 'mic po mic', ne žurimo. Iskreno i mi smo se plašili kako će ovo ispasti, tek smo došli. Međutim posložilo se tako, ekipa nas je prihvatila i shvatila šta tražimo. Meni je najbitnija stvar da smo počeli igrati. Nadam se da ćemo pružati sve bolje partije.“

I trener Adžem dao je komentar današnje utakmice, a tom prilikom je i malo „pecnuo“ ekipu Željezničara.

„Dosta teška i neizvjesna utakmica, dosta rastrzana sa mnogo duela i nervoze. Mi smo jako dobro ušli u utakmici i poveli, možda imali priliku i da odemo na dva gola razlike. Međutim, primili smo pogodak iz jedne greške i to je oslobodilo ekipu Željezničara koja je poslije dominirala u sredini.U drugom poluvremenu na samom otvaranju primimo pogodak, nakon čega su se oni povukli i čekali kontre, a mi nismo imali rješenje za tu odbranu. Nekad treneri kritikuju moju ekipu za ležanje, a vidimo da veliki Željezničar to koristi, to je dozvoljeno. Čestitam im na tri boda, a mi idemo dalje i nastavljamo da se borimo za naš cilj – opstanak“, poručio je Adžem.