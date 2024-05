Gubi li Bajern i drugo mjesto?! Bavarci "klize" sa vrha, blizu su najgoreg plasmana još od 2011. godine!

Poslije titule, Bajern bi mogao da izgubi i drugu poziciju na tabeli njemačke lige.

Izgubio je Bajern, poslije 11 sezona dominacije, titulu u njemačkom prvenstvu, a u posljednja dva kola mogli bi da ostanu i bez druge pozicije!

U derbiju prvog od posljednje tri runde, hit prvenstva Štutgart je pred domaćom publikom savladao ekipu Tomasa Tuhela i u borbi za zvanje vicešampiona današnjem rivalu prišao na samo dva boda minusa, pa Bajernu prijeti najlošiji plasman još od 2011. godine, kada su gledali u leđa Borusiji Dortmund i Bajeru!

ŠTUTGART – BAJERN 3:1 (1:1)

/Stergiju 29, Jeong 83, Silas 90+3 – Kejn 37 pen/

U posljednjoj deceniji Štutgart je dva puta bio učesnik Cvajte, a u posljednje dvije sezone su se kroz baraž (16. mjesto u Bundesligi) spasili od ispadanja.

Ove godine je uslijedio potpuni reset – pod komandom Sebastijana Henesa Štutgart je izbio u sami vrh njemačkog fudbala i sasvim zasluženo će naredne sezone igrati u Ligi šampiona, koja će se prvi put igrati u novom, ligaškom formatu.

Stigli su domaći do prednosti golom Leonidasa Stergijua, defanzivca na pozajmici iz Sent Galena, koji je pobjegao odbrani Bavaraca i izbjegao ofsajd zamku. Osam minuta nakon tog gola, Heri Kejn je izjednačio sa bijele tačke nakon jednog prekršaja Valdemara Antona nad Seržom Gnabrijem, a potom su mreže mirovale do samog finiša.

A onda je na scenu stupio fudbaler iz Konga Silas Katompa Mvumpa i odveo Štutgart do prve domaće pobjede nad Bajernom još od novembra 2007. godine!

U 83. minutu je centrirao i asistirao za gol Vu-Jeongu Đeongu, dok je u posljednjim sekundama utakmice, u trećem minutu nadoknade, i sam matirao Manuela Nojera.

Paralelno sa željom da sačuvaju drugo mjesto u Njemačkoj, Tuhel i ekipa moraju da razmišljaju i o tome kako da eliminišu Real Madrid i pokušaju da se plasiraju u prvo finale Lige šampiona još od 2020. godine, kada su i podigli šampionski pehar.

Prvi meč, igran na Alijanc Areni, završen je remijem (2:2), a odluka o finalisti pašće 8. maja na "Santjago Bernabeuu".

Današnji prvenstveni meč, inače, bio je 2008. za Bajern u Bundesligi, po čemu je ovaj klub prvi na vječnoj listi. Odmah ispod je Verder, koji je danas proslavio jubilej odigravši 2000. utakmicu u eliti, ali je nije začinio trijumfom (2:2), iako je na ulasku u sudijsku nadoknadu imao minimalnu prednost protiv Borusije iz Menhengladbaha.

Imenjak "koltova" je bio silovit ove subote – deklasirao je Augzburg na Vestfalenu (5:1), uz četiri postignuta gola u prvom poluvremenu.

BUNDESLIGA – 32. kolo

Subota:

Borusija D. – Augzburg 5:1 (4:1)

Štutgart – Bajern 3:1 (1:1)

Verder – Borusija M. 2:2 (1:1)

Volfsburg – Darmštat 3:0 (2:0)

Keln – Frajburg (18.30)

Nedjelja:

Union Berlin – Bohum (15.30)

Ajntraht – Bajer (17.30)

Hajdenhajm – Majnc (19.30)

Odigrano u petak:

Hofenhajm – RB Lajpcig 1:1 (1:1)

