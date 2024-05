Niko neće da ide u Bajern: Odbio ih i treći trener, a Tuhelu ne pada na pamet da ostane

I Ralf Rangnik se zahvalio minhenskom Bajernu na trenerskoj ponudi...

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ko će da trenira Bajern Minhen sljedeće sezone? Odgovor na to pitanje trenutno nema niko. Ni čelnici njemačkog kluba. Sve manje opcija im ostaje. Koga god su zvali, svi su se zahvalili na pozivu i odlučili da odu ili nastave nekim drugim putem. Tako je bilo i sa trećim pokušajem, pošto je "zahvalnicu" imao i Ralf Rangnik.

Selektor Austrije odlučio je da ostane na toj poziciji i da se posveti nacionalnom timu. Pretpostavlja se da je shvatio da će morati u klubu da napravi "čistku" i da krene sve ispočetka i da mu to u ovom momentu ne odgovara. Prije njega isti posao odbili su Ćabi Alonso i Julijan Naglesman. Španac je odlučio da ostane u Bajer Leverkuzenu, a Nijemac da produži ugovor sa reprezentacijom Njemačke.

Tamošnji "Skaj sport" prenosi da je jedna od ideja bila da pokrenu nove razgovore sa Tomasom Tuhelom, ali do toga neće doći. "On nije zaniteresovan da vodi tim, jer su ga otpustili još u februaru", navodi se u tekstu. Dakle tri poziva, tri promašaja. Ko bi mogao da bude četvrti?

Ranije se spominjao i Roberto de Zerbi iz Brajtona, Ruben Amorim iz Sportinga na kraju neće preuzeti Liverpul, već Arne Slot, tako da je možda i on potencijalna opcija... Ono što je sigurno jeste da će Tuhel biti na klupi do kraja sezone i da će pokušati Bajern da uvede u finale Lige šampiona. U prvom meču je bilo neriješeno (2:2). Revanš je u Madridu. Hipotetički, Bavarci bi mogli da podignu "ušati pehar" i to sa trenerom u ostavci.