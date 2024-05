Haos na meču u Bihaću, svi stali osim jednog igrača! Dao gol i umalo dobio batine, sudija nije mogao ovo da poništi!

Na utakmici između Jedinstva i Mladosti Doboj-Kakanj viđena je zaista bizarna situacija.

Izvor: Facebook/Zvanična stranica NK "Jedinstvo" Bihać/Printscreen

Fudbal je igra u kojoj uživaju mnogi, bilo na terenu, tribinama, kraj malih ekrana. Viđaju se spektakularni potezi, golovi, driblinzi, bravure golmana. Nažalost, ponekad se vide i detalji koji nisu tako lijepi. Poput kršenja fer-pleja. Pojedinci ne nauče na vrijeme šta to znači, pa se to pokaže na travnatoj površini.

Takav slučaj bio je na utakmici između Jedinstva i Mladosti Doboj-Kakanj u Bihaću. Domaćin je pobijedio 2:0 golovima Kurića i Imamagića i upravo je strijelac drugog pogotka napravio haos na meču. U momentu kada je postigao gol njegov saigrač ležao je na terenu, previjao se od bolova. Svi su stali i protivnički igrači i njegovi saigrači.

Tada je Imamagić prišao, uzeo loptu i krenuo ka golu, shvatili su to igrači gostiju, pokušali su da ga izblokiraju, nisu uspjeli. Postigao je pogodak. Krenuo je da slavi sam, čak ni saigrači nisu krenuli ka njemu. I oni su znali da to nije način na koji treba da se pobjeđuje. Gostujući igrači su izgubili živce, zaletjeli su se ka njemu i onda je nastala gužva. Situacija se nekako smirila da ne dođe do fizičkog obračuna. I glavni arbitar je gledao sa nevjericom, ali je mogao samo da pokaže na centar. Nije prekršeno nijedno fudbalsko pravilo, tako da nije imao osnova da eventualno poništi gol.

Poslije tog pogotka svi igrači Mladosti sjeli su na travu u znak protesta. Sudija je prišao kapitenu, molio ga da nastavi meč. Poslije razgovora i ubjeđivanja to se i dogodilo. Na kraju je Jedinstvo osvojilo tri boda u Prvoj ligi Federacije BiH, ali je trijumf u drugom rangu bh. takmičenja u sjenci nesportskog poteza.

Pogledajte šta se desilo:

(MONDO - N. S.)