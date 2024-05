UŽIVO: FINALE KUPA BiH! Zrinjski opasniji, ali bez pravih prilika - čeka se Borac!

Prva finalna utakmica Kupa BiH igra se ove srijede u Mostaru.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Vrijeme je za finale Kupa BiH!

Odlukom FS BiH, prvi put od sezone 2018-19, u borbi za trofej igraju se dva meča, a odluku o tome ko će biiti osvajač kup-takmičenja za ovu sezonu daće Borac i Zrinjski!

Radi se o timovima koji su najviše pokazali kako u Kupu, tako i u prvenstvu BiH, s obzirom na to da tri kola prije kraja sezone zauzimaju prva dva mjesta – Borac je lider sa 72 boda, dok Zrinjski ima pet bodova manje.

Prvi okršaj dva rivala zakazan je za ovu srijedu od 18.00 časova, na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru, a odluka o osvajaču pašće za 14 dana, poslije revanša na banjalučkom Gradskom stadionu.

"Dvije najbolje ekipe igraju finale i to je realno. Drugačija je situacija nego ranije, kada se u finalu igrao jedan meč. Igramo kod kuće i moramo da idemo na pobjedu. Kao domaćin, kao jedna od najboljih ekipa u ligi, naša obaveza je da probamo da dobijemo ovu utakmicu. Niko ne može da mi oduzme pravo da se nadam i da vjerujem u nešto. Naravno i protivnik se sigurno nada da će da pobijedi. Ovo finale je za mene utakmica života, nešto specijalno. Kada sam došao, rekao sam da bi mi bilo draže da sa nekim 'manjim' klubom sa naših prostora uđem u grupnu fazu, nego da osvojim trofej u Ligi šampiona sa Mančester sitijem", rekao je, između ostalog, trener Zrinjskog Željko Petrović u najavi ovog meča.

Predstojeći dvomeč optimistično dočekuje i strateg Borca Vinko Marinović.

"Biće to duel dvije najkvalitetnije ekipe, teška utakmica, ovo je finale i sigurni smo da će u ova dva susreta publika moći da uživa. Što se tiče Zrinjskog, znamo da su u dobroj formi, to su pokazali na posljednjih osam utakmica u kojima nemaju poraz. Mi smo, s druge strane, u poziciji koja nije tako česta - možemo da osvojimo oba trofeja tako da nam sigurno neće nedostajati motiva za ovu utakmicu i nadamo se da ćemo u ova dva meča uspjeti da dođemo do pehara", istakao je komandnat banjalučkog kluba.

Ostanite uz MONDO, pratićemo utakmicu iz Mostara uživo!