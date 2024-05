Trener Zrinjskog najavio dvomeč protiv Borca: Ovo finale je za mene utakmica života - bez stresa, imam dobar osjećaj

Željko Petrović pred prvi meč finala Kupa BiH poručio da mu se "u stomaku nešto vrti, zato što je važnost utakmice velika."

Željko Petrović vodiće Zrinjski u finalu Kupa BiH protiv Borca, gdje će "plemići" imati priliku da drugu godinu zaredom podignu trofej u najmasovnijem takmičenju.

Kup takmičenje stiglo je do samog kraja, ostale su još samo finalne utakmice 8. i 22. maja, nakon čega ćemo saznati kome će pripasti pehar i medalje.

Strateg Mostaraca svjestan je važnosti ovog susreta, te napominje da su Zrinjski i Borac sasvim zasluženo u finalu, s obzirom na to da su i u prvenstvu i u kupu pokazali da su dvije najbolje ekipe u BiH.

"Dvije najbolje ekipe igraju finale i to je realno. Drugačija je situacija nego ranije, kada se u finalu igrao jedan meč. Igramo kod kuće i moramo da idemo na pobjedu. Kao domaćin, kao jedna od najboljih ekipa u ligi, naša obaveza je da probamo da dobijemo ovu utakmicu. Nadam se da neće kiše biti, ali izgleda da smo se pretplatili na nju. Nadam se da će naši navijači ispuniti tribine jer je ovo za nas jedna od najvažnijih utakmica godine", rekao je Petrović.

Zrinjski i Borac tri puta sastali su se ove sezone, a Petrović je "plemiće" vodio na samo jednom meču, iako su tokom njegovog mandata odigrana dva susreta.

"Ja sam samo jednom vodio ekipu protiv Borca, u Banjaluci, u prvoj sam bio kažnjen, imao sam crveni karton. To su ekipe gdje u najvećem broju slučajeva detalji odlučuju. Ako iskoristiš ono što si kreirao i otvoriš utakmicu, možda je lakše. Poznajemo se dobro, mi znamo njihove kvalitete, oni naše. Ima dobrih igrača na obje strane. Najvažnije je da mi sutra imamo energiju, želju i volju za trofej. Imamo kvalitet. Svi su zdravi. Ne sumnjam u moje igrače, vjerujem im 100 odsto od prvog dana", dodao je strateg hercegovačkog kluba.

Ističe da duboko vjeruje u svoju ekipu, naročito iskusnije igrače, koji čine okosnicu tima.

"Kad individualno razgovaram sa glavnim igračima, osjećam da je to to, da oni hoće da daju više od maksimuma. Sinoć sam razgovarao s Bilbijom jedan na jedan. On je igrač koji je donio mnogo ovom klubu, ali i klub njemu. Vidiš kod njega da je spreman na sve. Kada kaže 'Šefe, gdje god me stavite, ja sam spreman.' Daje vam tako samopouzdanje i osjećaj 'to je to'. On je kapiten ekipe, a tu su Barišić i Šunjić, koji je veoma važan za nas od prvog momenta, da ne pominjem mlađe igrače, koje ja volim. Grupa koja vodi svlačionicu, profesionalci, iskusniji igrači, koji su veoma bitni i oni su primjer mlađima. Ako tamo škripi gdje je kostur, onda imaš problem. Od prvog dana zaista nisam imao niti jedan problem, niti jedan mali incident što mene, kao Balkanca, veoma čudi. Normalno je da vidimo svađe i tuče na treninzima, pogotovo kad je intenzitet treninga veoma jak. Kao igrač sam to ovdje doživljavao", rekao je Petrović, a onda pohvalio i ostale segmente kluba:

"Kompliment svima, kompliment ljudima u klubu kakvu su selekciju napravili i karakter igrača. Idemo do kraja da probamo da dobijemo sve utakmice. To je i moj karakter i nadam se da ćemo uspjeti. Niko ne može da mi oduzme pravo da se nadam i da vjerujem u nešto. Naravno i protivnik se sigurno nada da će da pobijedi. Ja sam ovdje pod znacima navoda stranac jer dolazim iz Holandije, druga je škola fudbala. Možda su drugačije i konferencije za medije ovdje, pričaju drugačije treneri koji su ovdje već godinama. Oni možda kažu 'Eno ga onaj Holanđanin, on će nama ovdje da drži predavanje.' Meni je to simpatično. I prije kod nas kad dođe u Budućnost iz Splita ili Zagreba ili Beograda, isto ovi domaći žugaju 'zauzimanje mjesta'. Imam ljude oko sebe koji me od prvog dana podržavaju i daju mi snagu, energiju i volju da svaki dan sa srećom idem na trening. Sve je spremno, sve je profesionalno odrađeno. Klub je postavljen na top nivo za naše prilike. Daju ti osjećaj da su svi iza tebe da nastaviš da radiš. Naravno, ovo još nije kraj. Sve ovo mi daje nadu i volju da što više ulažem sebe i u klub."

Forma Zrinjskog je počela da raste upravo nakon poraza od Borca u Mostaru. Crnogorski stručnjak rođen u Nikšiću prije 58 godina svjestan je da je njegova ekipa u usponu forme, zbog čega vjeruje da može do trofeja.

"Ovo finale je za mene utakmica života, nešto specijalno. Kada sam došao, rekao sam da bi mi bilo draže da sa nekim 'manjim' klubom sa naših prostora uđem u grupnu fazu, nego da osvojim trofej u Ligi šampiona sa Mančester sitijem. Kada uđeš u grupnu fazu neke evropske lige, to nije normalno. To nije napravljeno za nas, to je za ove bogate. Za klubove sa naših prostora, ako se ušunjaš tu, treba da si presrećan. Igranje Zrinjskog u Konferencijskoj ligi je nevjerovatan rezultat. Probaćemo i ove godine da napravimo nešto slično."

Ove sezone vodi se žestoka bitka Borca i Zrinjskog u oba domaća takmičenja. Na tri odigrane utakmice vidjeli smo tri različita ishoda. Borac je slavio u Mostaru, Zrinjski u Banjaluci, dok u prvom susretu na banjalučkom Gradskom stadionu nije bilo pobjednika, ali ni golova.

"Oni su se tad i bojali nas. Oni stalno viču 'Nama je samo Zrinjski', ne javno, nego ovako po lokalima i restoranima, pošto ja poznajem mnogo ljudi u BiH, imamo mnogo zajedničkih prijatelja, koji možda ne znaju da su nam zajednički, pa kažu 'Jedino se bojimo od onoga Zrinjskoga.' I to je lijepo kad se neko nekoga plaši, guraš jedan drugoga. I mi, da smo na njihovoj poziciji, rekli bismo 'Joj, samo Borac da nam ne priđe'", rekao je Petrović, a onda pohvalio tim Vinka Marinovića.

"Mislim da je Borac iskusna ekipa, koja igra na evropski način, pametno na rezultat. Njih ne interesuje ih da li će da odigraju poziciju kako treba, da li će da napadaju lijevo ili desno, imaju svoje ustaljene šablone i idu da dobiju utakmice i tako su i dobijali. Da li su odigrali nešto 'vau'? Sa svim poštovanjem prema njima - mislim da nisu. Ali vidiš da su iskusna i pametna ekipa, kad povedu 1:0 - to je to. Imaju dosta dobrih igrača koji mogu da riješe utakmicu. Sutra treba da zatvorimo jednog ili dva igrača. Naravno, bez velike arogancije, mi smo Zrinjski, igramo kod kuće i ja neću mijenjati naš stil igre. Finale se igra da dobiješ, a ne da bi lijepo igrao. Naša ekipa ima takvu strukturu igrača da nismo u stanju da se branimo. Moramo da igramo. Imamo ekipu koja hoće da igra i da se nadigrava. Mislim da Borcu nije isto igrati protiv nas ili nekog drugog. Dođu tu na ovaj lijep teren, hoće i znaju da igraju. Mi smo domaćini i probaćemo sutra da od prvog minuta nametnemo naš ritam i probamo da dobijemo utakmicu."

Za razliku od prošle sezone, kada je u finalu Kupa BiH na programu bila samo jedna utakmica (Zrinjski porazio Velež 1:0), sada će biti odigrane dvije. Petrović je otkrio kakav Borac očekuje u prvom susretu, koji je na programu u srijedu od 18 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

"Ne znam je li pametno, da ne bih nekoga uvrijedio, nisam čovjek koji se arogantno ponaša, nego volim svakog da ispoštujem... Ne bi trebalo da glumimo, mislim da će Borac, i logično je, igrati drugačije nego do sada jer imaju drugu utakmicu u Banjaluci i to ništa nije strano. Kad igraš prvi meč u gostima, treba da ostaneš u igri za meč i kod kuće. Ako izgubiš 3:0 ili 4:0, onda ta druga utakmice nema značaja. Svaki trener razmišlja tako i zato mislim da će i Borac sutra tako da igra. Najvažnije je da mi budemo dobri i na našem nivou. Može penal, korner, crveni karton, male stvari mogu da odluče. Ne smijemo praviti gluposti, moramo pametno da odigramo, kako se dogovorimo. Mislim da finale neće biti sutra završeno. Ima i druga utakmica", kaže Petrović.

Svjestan je trener Zrinjskog da Borac rijetko gubi mečeve, ali ako želi da mirno otputuje na revanš u Banjaluci 22. maja, njegov tim moraće pred domaćom publikom da ostvari kakvu-takvu prednost.

"Ne igramo protiv nekog trećeligaša, nego protiv ekipe koja je ove godine izgubila samo dvije utakmice, protiv Željezničara i protiv nas. Uz sve poštovanje prema njima, mi treba da gledamo sebe i da izađemo na teren kako smo i do sada izlazili. Imamo niz od osam pobjeda, 11 nismo izgubili. Otkad sam ovdje, uzeli smo dosta bodova i ušli smo u finale kupa. Srećan sam, presrećan sam naravno i zbog sebe i zbog ljudi ovdje i zbog naših navijača. Ovo je kruna koja treba da se stavi."

Za razliku od trenera Borca Vinka Marinovića, koji zbog zgusnutog rasporeda smatra da je dobra stvar što se revanš ne igra odmah nakon sedam dana, Petrović bi više volio kada bi jedan susret mogao da odluči pobjednika.

"Žao mi je što moramo da čekamo 22. maj. Više bih volio da je jedna utakmica neutralno, pa se izađe i kada se završi da je to slavlje. Ovako moramo da čekamo, ali spremni smo na to. Ova ekipa je igrala protiv dobih protivnika, igrala je Evropu i nadam se da smo spremni za sutra", zaključio je Petrović.

