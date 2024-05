Marinović pred finale Kupa BiH protiv Zrinjskog u Mostaru: Naporno jeste, ali tako je kada se boriš za trofeje

Nastavlja se žestok ritam utakmica za banjalučki Borac, koji će već u srijedu igrati prvi meč finala Kupa BiH u Mostaru protiv Zrinjskog.

Pobjeda protiv GOŠK-a (3:1) već je arhivirana za fudbalare i stručni štab Borca, koji su odmah nakon meča sa klubom iz Gabele sve misli usmjerili na srijedu, kada će u Mostaru, na stadionu "Pod Bijelim brijegom" od 18 časova igrati prvi finalni meč Kupa BiH protiv Zrinjskog.

Biće to duel dvije najbolje ekipe ove sezone, koje su stigle do završne borbe za trofej u najmasovnijem takmičenju, dok se i u Premijer ligi BIH žestoko bore za šampionsku titulu.

"Crveno-plavi" uspješno su odradili prethodni prvenstveni duel, tako da u dobrom raspoloženju dočekuju put u Mostar u utorak, a onda i dan kasnije utakmicu protiv "plemića", branioca trofeja u Kupu BiH.

"Biće to duel dvije najkvalitetnije ekipe, teška utakmica, ovo je finale i sigurni smo da će u ova dva susreta publika moći da uživa. Što se tiče Zrinjskog, znamo da su u dobroj formi, to su pokazali na posljednjih osam utakmica u kojima nemaju poraz. Mi smo, s druge strane, u poziciji koja nije tako česta - možemo da osvojimo oba trofeja tako da nam sigurno neće nedostajati motiva za ovu utakmicu i nadamo se da ćemo u ova dva meča uspjeti da dođemo do pehara", poručio je Vinko Marinović, trener aktuelnog lidera bh. prvenstva.

Marinović je za prethodni meč imao mnogo problema sa igračkim kadrom, nije mogao da računa na sve fudbalere (Sebastijan Erera, Zoran Kvržić, povrijedio se i Jakov Blagaić...), tako da je još neizvjesno sa kojim timom će Borac istrčati na megdan Mostarcima.

"Naporan je ritam, sustigle su nas i povrede nekih igrača i vidjećemo kakvo je stanje. Imaćemo još danas i sutra trening, tako da ćemo vidjeti na koga možemo da računamo. Vjerujem da će se stanje u ova dva dana popraviti, tako da sam siguran da ćemo izaći u kvalitetnom sastavu", rekao je Marinović.

Umjesto prvobitnog plana da revanš meč finala Kupa BiH bude odigran 15. maja u Banjaluci, susret na Gradskom stadionu pomjeren je za 22. maj.

"Sigurno je to olakšavajuća okolnost. Revanš nije odmah nakon sedam dana, pa ćemo imati dovoljno vremena da se spremimo za tu utakmicu. Između ta dva meča je i prvenstvo, znači veoma naporan ritam, ali tako je kada se boriš za trofeje. Ekipa je do sada sve odradila veoma dobro, bili su jedan tim, tako da očekujem da i prvenstvo i kup odradimo do kraja na isti način", zaključio je trener Borca.

Dodajmo da će Zeničanin Sabrija Topalović suditi prvi duel Borca i Zrinjskog, koji su u ovosezonska tri meča ostvarili po pobjedu (Borac u Mostaru slavio 1:0, a Zrinjski u Banjaluci 2:1), dok u prvom odmjeravanju snaga na banjalučkom Gradskom stadionu nije bilo golova.

