Trener Zrinjskog o finalu Kupa protiv Borca: Imaju dobre igrače i tim, ali isto to imamo i mi

Poslije ubjedljive pobjede u hercegovačkom derbiju protiv Širokog Brijega, Zrinjski se okreće predstojećem finalu Kupa BiH sa Borcem.

I Borac i Zrinjski u odličnoj atmosferi dočekuju prvi meč finala Kupa BiH, koji je na programu u srijedu u Mostaru od 18 časova.

Mostarci su u petak bili ubjedljivi protiv Širokog Brijega, slavili 3:0, te će imati dan više za odmor od Banjalučana, koji su kasno sinoć završili duel sa GOŠK-om iz Gabele, u kojem su ostvarili trijumf 3:1.

Po svemu prikazanom, duel dvije najbolje bh. ekipe ove sezone trebalo bi da nam donese dvije prave fudbalske poslastice. Oba trenera očekuju tešku i neizvjesnu utakmicu na stadionu "Pod Bijelim brijegom". Vidjeli smo šta o predstojećem finalu misli trener Borca Vinko Marinović, a o prvom finalnom susretu govorio je i njegov kolega Željko Petrović.

"Sačuvali smo tri-četiri važna igrača za nas. U srijedu imamo kup, utakmicu godine za nas. Mislim da smo u dobroj seriji, imamo osam pobjeda zaredom. Stvarno sam srećan ovdje kako momci rade i sve je na nivou. Nadam se, ako bude sve kako treba, da se nagradimo i kupom, međutim igramo protiv nekoga ko je prvi na tabeli, to su dvije najbolje ekipe i mislim da će detalji odlučiti", poručio je trener "plemića".

Svjestan je da ništa neće biti odlučeno u Mostaru, jer je tu i revanš u Banjaluci.

"Očekujem tešku utakmicu. Igraš protiv nekoga ko je prvi na tabeli, a druga utakmica se igra kod njih i vjerovatno će i oni biti oprezniji i probati da igraju na rezultat. Imaju dobru ekipu i dobre igrače, ali i mi to imamo. Kad igraš kod kuće, mislim da će stadion biti ispunjen i moramo probati da dobijemo utakmicu. Igraju se dvije utakmice i ništa neće biti završeno u prvoj. Mi smo Zrinjski i branimo kup i to moramo da pokažemo u srijedu", jasan je Petrović.

Podsjetimo, Zrinjski je prošle sezone osvojio duplu krunu, sada ima šansu da učini to isto, mada će to u prvenstvu biti izuzetno teško, s obzirom na to da Banjalučani tri kola prije kraja prvenstva imaju velikih pet bodova prednosti. Vidjećemo mogu li možda "crveno-plavi" da ponove učinak Mostaraca iz prošle sezone.

