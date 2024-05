Spala knjiga na dva slova: Zrinjski i Borac otvaraju borbu za trofej u Kupu BiH i jure duplu krunu (ANKETA)

Mostarci i Banjalučani jedini su kandidati za trofeje ove sezone u domaćim takmičenjima.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Borac i Zrinjski ostali su jedina dva kluba u borbi za trofeje na domaćoj sceni. Kako se sezona bližila kraju, postalajlo je jasnije da će Banjalučani i Mostarci biti jedini kandidati za pehare u Premijer ligi BiH i Kupu BiH i na kraju se to i obistinilo.

U bh. prvenstvu tri kola prije kraja Borac je lider sa 72 boda, pet više od "plemića", ali će danas sve misli biti usmjerene na kup-okršaj.

Mostarci imaju priliku da odbrane duplu krunu, na koju jurišaju i banjalučki "crveno-plavi", pa će biti zanimljivo ispratiti gdje će završiti trofeji na kraju sezone.

PUT DO FINALA BORAC: Radnik Hadžići (1:0), Zvijezda 09 (2:0), Sarajevo (0:0, 3:0), Široki Brijeg (3:1, 2:1)

ZRINJSKI: Čelik (6:0), Slavija (3:0), Jedinstvo Bihać (1:0, 2:0), Sloga Doboj (0:0, 3:0)

Prvi finalni meč Kupa BiH na programu je danas od 18 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru. Treneri Vinko Marinović i Željko Petrović svjesni su da on neće biti odlučujući u borbi za trofej, jer je tu i revanš u Banjaluci, ali nema sumnje da će ekipa koja ostvari prednost u prvom duelu u drugi meč ući mnogo rasterećeniji i sa većim šansama da trofejnu salu učini bogatijom.

"Biće to duel dvije najkvalitetnije ekipe, teška utakmica, ovo je finale i sigurni smo da će u ova dva susreta publika moći da uživa. Što se tiče Zrinjskog, znamo da su u dobroj formi, to su pokazali na posljednjih osam utakmica u kojima nemaju poraz. Mi smo, s druge strane, u poziciji koja nije tako česta - možemo da osvojimo oba trofeja tako da nam sigurno neće nedostajati motiva za ovu utakmicu i nadamo se da ćemo u ova dva meča uspjeti da dođemo do pehara", poručio je Vinko Marinović u najavi današnjeg meča.

I trener Mostaraca naglasio je da njegova ekipa "juriša" na oba trofeja.

"Dvije najbolje ekipe igraju finale i to je realno. Drugačija je situacija nego ranije, kada se u finalu igrao jedan meč. Igramo kod kuće i moramo da idemo na pobjedu. Kao domaćin, kao jedna od najboljih ekipa u ligi, naša obaveza je da probamo da dobijemo ovu utakmicu. Idemo do kraja da probamo da dobijemo sve utakmice. To je i moj karakter i nadam se da ćemo uspjeti. Niko ne može da mi oduzme pravo da se nadam i da vjerujem u nešto. Naravno i protivnik se sigurno nada da će da pobijedi. Ovo finale je za mene utakmica života, nešto specijalno. Kada sam došao, rekao sam da bi mi bilo draže da sa nekim 'manjim' klubom sa naših prostora uđem u grupnu fazu, nego da osvojim trofej u Ligi šampiona sa Mančester sitijem", rekao je trener Mostaraca Željko Petrović.

Duel u Mostaru povjeren je zeničkom arbitru Sabriji Topaloviću, a pomagaće mu dvojac iz Sarajeva - Emir Zahiragić i Moamer Čaušević. Četvrti sudija je takođe Sarajlija, Admir Musić, delegat će biti Franjo Grganović (Novi Travnik), a posmatrač suđenja Asmir Budimlić iz Bihaća.

Revanš u Banjaluci zakazan je za 22. maj.

Prošle sezone Zrinjski je bio bolji od Veleža 1:0 i tako došao do drugog trofeja u najmasovnijem takmičenju (prvi Kup BiH osvojio 2008). Borac se, s druge strane, samo jednom radovao osvajanju bh. kupa, i to 2010. godine.

Sarajevski rivali Željezničar i Sarajevo najtrofejniji su u Kupu BiH sa po pet pehara, Široki Brijeg ima tri, a Zrinjski kako smo već rekli jedan trofej. Osim Borca, po jednom su Kup BiH osvajali još i Modriča Maksima, Orašje, Slavija, Olimpik i Radnik.

