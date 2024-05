Zvezda uručila plaketu Veljku Ražnatoviću! "Kad boksuješ za crveno-bijele, boksuješ i za Srbiju"

Crvena zvezda je uručila plaketu Veljku Ražnatoviću poslije Evropskog prvenstva u boksu.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Sportsko društvo Crvena zvezda je u saradnji sa bokserskim klubom organizovao svečanost povodom rezultata koji su bokseri crveno-bijelih ostvarili na Evropskom prvenstvu koje je nedavno održano u Beogradu. Srpski takmičari osvojili su 11 medalja u ženskoj i 9 medalja u muškoj konkurenciji, ukupno 20.

Tri odličja osvojili su bokseri Zvezde, Veljko Ražnatović (do 86kg), Vahid Abasov (do 67kg) i Sadam Magomedov (do 92kg). Tim povodom je specijalnu plaketu pod nazivom "Naš šampion" dobio Veljko Ražnatović. Njemu je uručio Zvezdan Terzić, predsjednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda.

Poslije toga su se oglasili. "Organizovali smo ovu skromnu svečanost kako bismo odali priznanje našim bokserima za sve rezultate koje su ostvarili u prethodnom periodu. Ogromna zahvalnost ide Veljku koji je na evropskoj sceni promovisao Srbiju, naš bokserski klub, a samim tim i naše sportsko društvo. Osvojio je bronzu, popeo se na postolje i poslije mnogo decenija Zvezda može da se podiči da ima velike boksere. Uz napomenu da su naši bokseri 2022. osvojili regionalno takmičenje. Velike zasluge za to pripadaju Vladanu Miketiću, potpredsjedniku UO SD Crvena zvezda. Veljko, hvala ti još jednom u ime svih zvezdaša", rekao je Terzić.

Potom je riječ dobio Veljko. "Prvo bih htio da se zahvalim Terziću i Miketiću, kao i svima iz SD i bokserskog kluba na prelijepom prijemu. Čast mi je da primim ovu plaketu i obećavam da ćemo nastaviti u istom ritmu, ako ne i još jačem. Predstavljaćemo Zvezdu i na Svjetskom prvenstvu, državnom prvenstvu i ostalim takmičenjima koja će da budu održana do kraja godine. Nadam se da ćemo donijeti još mdalja našem sportskom društvu, srpskom gigantu, jer kad boksuješ za Zvezdu, boksuješ i za Srbiju", zaključio je Ražnatović.

BONUS VIDEO: