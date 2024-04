Veljko Ražnatović uzeo medalju za Srbija, ali novac nije htio: 5.000 ide nekom djetetu kome treba više nego meni

Veljko Ražnatović kući nosi samo medalju. Nagrada mu ne treba!

Srbija je postigla nevjerovatne rezultate na Evropskom prvenstvu u boksu u Beogradu, a jedan od osvajača medalja je i Veljko Ražnatović. On je u svojoj kategoriji dogurao do polufinala gdje ga je savladao Rus Šarbutin Ataev. Na dodjeli medalja je blistao, a onda je na svojim društvenim mrežama istakao da neće uzeti nagradu za postignuti uspjeh. Kao polufinalisti mu je pripalo 5.000 dolara, ali on ih neće uzeti već će ih donirati.