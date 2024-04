SKINUO SE VELJKO RAŽNATOVIĆ! Pokazao trbušnjake i brojne patriotske tetovaže

Veljko Ražnatović pokazao je isklesane mišiće kao i brojne tetovaže po tijelu.

Sin Svetlane Cece Ražnatović, mladi bokser, Veljko Ražnatović nakon vjenčanja s Bogdanom preselio u njen rodni Titel i vilu opasao zidinama gdje se navodno bavi i uzgojem svinja. Veljko uživa daleko od gradske vreve, a sada se skinuo u Titelu i pokazao isklesane mišiće, ali brojne tetovaže.

Veljko svakodnevno trenira zbog priprema za bokserske mečeve, a sada je napravio predah i uživao s prijateljima, te su se i rashladili u vodi.

On je uz fotografije koje je objavio na svom Instagramu na kojima uživa sa društvom i na suncu napisao: "Tigrova krv". Upravo tigar mu je, zasigurno zbog pokojnog oca Željka Ražnatovića Arkana, čest opis u objavama i taj termin koristi i za oslovljanja bližnjih, pa je nedavno ženi Bogdani poručio da je "majka tigrova".

Prekinut je mec u 8. Rundi Poslednjoj Jer je protivnik previse krvario, nije moglo da se nastavi

Veljko je nedavno bio gost jednog podkasta u kom je govorio o pokojnom ocu, a jedno pitanje odnosilo se i na to da li misli da bi on bio ponosan na sina, da je živ - "Da li bi on bio ponosan na odabir tvoje profesije, na život kakav vodiš?", upitan je Veljko na šta je odgovorio: "Stvarno ne znam. Kao što vi i sami znate, ja upoznao svog tatu nisam", rekao je Veljko koji očekuje rođenje trećeg sina i nastavio:

"Možda bi htio da završavam treći fakultet ili da sam u totalno nečemu petom... Ne znam. Vjerujem da bi sigurno bio ponosan na čovjeka u kakvog sam se napravio. E, sad, da l' bi bio ponosan na neke stvari iz prošlosti - siguran sam da ne".

Nakon konstatacije da njegova majka Ceca stalno prati sve mečeve, ali da su joj isti stresni, Veljko je upitan da li ga je nekada posavjetovala da batali boks. On je rekao da o tome nema ni govora: "Ona zna da ne može to da mi kaže. Ne bi imalo nikakav efekat ni da mi kaže, a i zašto bi me sputavala u nečemu što me čini onim što jesam?", rekao je u podkastu Informera.

