Izdaja se lakše prašta kad osvojiš titulu: Sa Seltikom je opet prešao igricu, sada je cilj Liga šampiona

Seltik je ponovo šampion Škotske - ovaj put sa Brendanom Rodžersom.

Seltik je postao šampion Škotske pobjedom protiv Kilmanroka u srijedu uveče (5:0). To je treća titula u nizu ostrvskog velikana, a čak 12. u posljednjih 13 godina. Pod vođstvom Brendana Rodžersa tim je osvojio treći put nacionalno prvenstvo. On je prve dvije titule osvojio 2017. i 2018, a potom je prihvatio poziv da se vrati u Premijer ligu, u kojoj je vodio Lester do prošle sezone i ispadanja u Čempionšip. Potom je zamijenio sadašnjeg menadžera Totenhema Ejndža Postekoglua, koji je udario temelje aktuelnoj šampionskoj seriji Seltika, a onda je Rodžers dodao treću u nizu i djeluje da tu neće stati.

Kada je potpisao novi ugovor sa Seltikom, Rodžers je garantovao da će ostati sve do isteka 2026, da bi na taj umirio navijače i donekle opet "kupio" one koji mu nisu zaboravili odlazak u Lester u februaru 2019.

"Brendan Rodžers je vrhunska klasa i elitni menadžer. To je dokazao gdje god da je bio, a ljudi zaboravljaju koliko je bio blizu osvajanju titule sa Liverpulom i osvojio bi je, da se Stiven Džerard nije okliznuo. Onda je došao u Seltik i podigao ga na novi, viši nivo, poslije čega je sa Lesterom osvojio FA Kup. Jedina stvar koja mu sada nedostaje je da napravi evropski iskorak sa Seltikom", rekao je za Bi-Bi-Si nekadašnji škotski fudbaler Majkl Stjuart.

Bivši golman Seltika Pet Boner rekao je da je mnoge zabolio Rodžersov odlazak u Lester.

"Tim je dobro gurao, a onda je on otišao u Lester. Da je ostao do kraja kao Ejndž Postekoglu, ne bi bilo takvih reakcija, mada znam što je otišao, jer je preuzeo veliki tim u Engleskoj, a takve šanse ne dolaze često", rekao je on. "Nekim navijačima je to teško da prihvate, ali kada vide kako je tim igrao protiv Kilmanroka, lakše će preboljeti. Rodžers je prevazišao negativne komentare".

Temelj šampionske ekipe činili su golman veteran Džo Hart (37), koji će završiti karijeru nakon ove sezone, u kojoj je odigrao 47 utakmica, zatim efikasni vezista Met O'Rajli i centarfor Kjogo Furuhaši, obojica strijelci po 18 golova. Japanski tandem činio je i krilni ofanzivac Daizen Maeda (26), sa 10 golova... Ostaje da se vidi ko će ostati sljedeće sezone u timu i igrati Ligu šampiona, u koju će se Seltik direktno kvalifikovati u ligašku fazu, bez učešća u kvalifikacija, u koje će Rendžers kao vicešampion.