Šampion gubio pa izvukao bod: Lacio namučio Inter u Milanu

Lacio bio na pragu pobjede.

Izvor: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbaleri Lacija i Intera odigrali su utakmicu bez pobjednika. U meču igranom u Milanu gosti preko Kasteljanosa već u četvrtom minutu stižu do pogotka, ali je isti poništen zbog ofsajda.

Ipak, u 32. minutu Kamada sa 20-ak metara fenomenalo pogađa za prednost tima iz Rima.

CHE GOL DI DAICHI KAMADA!!!

⚽ 鎌田 大地

ASSIST DI NICOLÒ ROVELLA (2001)!

️@PushGoalspic.twitter.com/60CH47cMiI — Football Report (@FootballReprt)May 19, 2024

Uslijedila je ofanziva Intera koji nije uspijevao da pronađe put do mreže gostujućeg golmana.I kada je izgledalo da će Lacio stići do punog plijena Inter stiže do izjednačenja.

Igrao se 87. minut kada je Damfriz nakon asistencije Sančeza pogodio za konačnih 1:1.

Lo stacco vincente di Denzel Dumfries ⚫️pic.twitter.com/MX8yWINJRW — Alessandro (@90ordnasselA)May 19, 2024

Kada je Serija A u pitanju, odavno je jasno da je Inter šampion, a sigurno mjesto u Ligi šampiona za sada imaju Milan, Bolonja i Juventus a po svemu sudeći njima će se još pridružiti Atalanta.