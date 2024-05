Juventus imenovao privremenog trenera umjesto otpuštenog Maksa Alegrija! "Dugo je nosio klupski DNK-a"

Juventus je u nedjelju potvrdio da je imenovao Paola Montera za privremenog glavnog trenera, nakon smjene Masimiliana Alegrija poslije vatrenog finala Kopa Italije.

Alegriju je prekinut drugi mandat u Juventusu nakon što je isključen protiv Atalante, nakon nego što je uputio niz navodnih prijetnji uredniku novina "Tutosport" u tunelu rimskog "Olimpika".

Imao je važeći ugovor do ljeta 2025. godine, ali italijanska javnost smatra da bi "bjankoneri" i bez ovih incidenata prekinuli saradnju prije isteka.

Montero je zvanično imenovan kao Alegrijev nasljednik do kraja sezone, odnosno na posljednja dva meča - u Bolonji u ponedjeljak, a onda i u Torinu protiv Monce u posljednjem kolu Serije A.

Inače, trener U19 tim Juvea je u igračkoj karijeri zabilježio 278 nastupa za "Staru damu", a nastupao je i za Torino između 1996. i 2005. godine.

"Paolo Montero preuzeće kormilo prve ekipe za posljednje dvije utakmice sezone Serije A, koje dolaze u gostima kod Bolonje, a zatim kod kuće protiv Monce. Trenutni trener naše ekipe do 19 godina, koja je završila sezonu u subotu, 18. maja, napraviće korak do prve tima za ono što ostaje od tekuće kampanje. Svoj prvi trening odradiće u nedjelju, prije nego što će se suočiti s Bolonjom u 20.45 u ponedjeljak uveče na stadionu 'Renato Dal' Ara'. On će takođe voditi bjankonere u finalu sezone protiv Monce na 'Alijanc stadionu'. Paolo je legenda Juventusa, prije svega na terenu, a na klupi neko ko je dugo bio nosilac klupskog DNK-a. Srećno, Paolo!", navedeno je u saopštenju torinskih crno-bijelih.