Marinović nakon osvajanja titule: "Srećan sam i ispunjen, momci su me učinili ponosnim"

Trener Borca Vinko Marinović dao je kratku izjavu nakon ovjeravanja šampionske titule.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Fudbaleri Borca stigli su do treće titule u Premijer ligi BiH današnjom pobjedom nad ekipom Igmana iz Konjica.

Nako posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedilo je veliko slavlje, a navijači su utrčali na teren da zajedno sa fudbalerima proslave titulu. Ovo je treća titula i za trenera Borca Vinka Marinovića koji je rekao da je ovo danas bila najteža utakmica u ovoj sezoni.

„Ispostavilo se da je ovo bila najteža utakmica u ovoj sezoni. Možda je to tako trebalo biti. I prije ove utakmice svi su nas vidjeli da smo već osvojili titulu što sigurno nije bilo tako. Znali smo da imamo dobrog protivnika ispred sebe, ali evo uspjeli smo opet okrenuti rezultat i doći do pobjede što nam je omogućilo da ostvarimo svoj cilj, a to je osvajanje titule“, rekao je Marinović pa dodao:

„Srećan sam i ispunjen, naravno čestitao bih ovim momcima koji su me učinili ponosnim. Posebno što se tiče Borca, gdje god da sam bio trener osvajao sam titulu, došao je trofej i sa ekipom Borca. Sigurno da mi to znači jer sam ovdje bio i kao igrač.“

Borac do kraja sezone očekuje i revanš utakmica finala Kupa BiH sa Zrinjskim u kojoj će crveno-plavi pokušati nadoknaditi zaostatak od jednog gola iz prvog meča.

„Iskoristićemo ova dva dana da se što bolje spremimo za tu finalnu utakmicu“, kratko je prokomentarisao Marinović revanš Kupa.