Borac ima šansu za prvu duplu krunu - Marinović poručio: "Zrinjski ima prednost, ali rezultat i dalje aktivan"

Trener Borca Vinko Marinović najavio je revanš finala Kupa BiH.

Fudbalere Borca sutra od 18 časova očekuje revanš susret finala Kupa BiH protiv Zrinjskog koji ima minimalnu prednost nakon prve utakmice.

„Plemići“ su na svom terenu slavili sa 1:0, a strijelac je bio Mario Ćuže u 30. minutu. Izabranici Vinka Marinovića su u ponedjeljak osigurali titulu Premijer lige BiH, a sada imaju priliku da prvi put u istoriji svoj klub odvedu do duple krune.

Meč sa Mostarcima najavio je trener Marinović, koji se nakon postavljana rekorda PL BiH nada i tituli u kup-takmičenju. Kako kaže Marinović, nepoznanica pred ovaj susret nema s obzirom da će to biti peta međusobna utakmica ova dva tima ove sezone.

„Ovo nam je peta utakmica ove sezone, tako da nema nekih nepoznanica. Ponovo igramo utakmicu koja odlučuje o trofeju, a sastaju se dvije najbolje ekipe ove sezone. Sigurno da to govori i o našem, ali i o kvalitetu protivnika. Što se utakmice tiče, imamo taj negativan rezultat iz prvog meča koji nismo odigrali kako smo smo htjeli pogotovo to prvo poluvrijeme. Sigurno da to Zrinjskom daje prednost pred revanš, ali isto tako rezultat je i dalje aktivan“, rekao je Marinović pa dodao:

„Što se nas tiče, moramo biti na maksimumu svojih mogućnosti kako bi bili u prilici da dođemo do pozitivnog rezultata i osvojimo trofej. Bilo bi to prvi put u istoriji da klub osvoji duplu krunu.“

Marinović je mišljenja kako bi sutra detalji mogli odlučivati te će se posebno o tome voditi računa.

„Utakmica u ponedjeljak i ova su jako blizu jedna drugoj, tako da nismo imali puno vremena za odmor. Isto tako je i Zrinjski igrao svoju utakmicu. Međutim, ovo je borba za trofej i sigurno da ekipa koja pronađe motiv biti u prednosti. Jeste da nas je Zrinjski dobio dva puta ovdje, isto tako smo i mi dobili tu posljednju ligašku utakmicu u Mostaru. Znamo kako oni igraju tako da sutra moramo voditi dosta računa o svim detaljima, a ti detalji mogu da odluče na kraju o pobjedniku“, rekao je Marinović.

Šef stručnog štaba banjalučkog kluba nije htio puno govoriti o predstojećim kvalifikacijama za Ligu šampiona. Borac bi se mogao naći u žrijebu kao povlašteni tim u koliko se poklope određeni rezultati, a Marinović je poručio kako će se ovi rezultati osluškivati u Banjaluci, ali i da je sav fokus trenutno na sutrašnjoj utakmici.

„Trenutno smo u fokusu za ovu utakmicu, koja nam je jako bitna. Imamo priliku doći do duple krune. Što se tiče ostalih stvari da li ćemo biti povlašteni li ne, ne zavisi od nas. Svakako da ćemo gledati osluškivati i gledati rezulate, a na kraju ove sezone vidjećemo šta ćemo sa igračkim kadrom“, zaključio je Vinko Marinović.

Fudbalski savez BiH za revanš utakmicu delegirao je najboljeg bh. sudiju Irfana Peljtu, kojem će pomogati Senad Ibrišimbegović iz Travnika i Arnel Novalić iz Doboj-Istoka. Četvrti sudija na ovoj utakmici biće Ermin Sivac iz Zenice.