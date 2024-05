Jubilarno 30. finale Kupa RS! Za trofej se bore Sloga i Zvijezda 09: "Za nas je ovo svetinja"

Treneri i kapiteni Sloge i Zvijezde 09 najavili 30. finale 31. izadanja Kupa "Dr Milan Jelić".

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Završena je Premijer liga BiH, završen je Kup BiH, a ostalo je još da se odigra finale Kupa „Dr Milan Jelić“. U 30. finalu 31. izdanja Kupa Republike Srpske snage će na Gradskom stadionu u Banjaluci odmjeriti Sloga i Zvijezda 09.

Biće ovo prilika za oba tima da po prvi put podignu trojfej ovog takmičenja. Slogi je ovo treće finale u klupskoj istoriji i vjerovatno najbolja prilika da osvoje pehar nakon što su poraženi u dva dosadašnja finala - od Kozare iz Gradiške (1994) i brčanskog Jedinstva 2005. godine.

Šef stručnog štaba Dobojlija, Vlado Jagodić u najavi utakmice naglasio je kako je ovo takmičenje svetinja za njega te se nada da bi Sloha po prvi put u istoriji mogla do trofeja.

„Kup 'Dr Milan Jelić' je, kao što sam uvijek govorio, svetinja za sve nas koji smo u Republici Srpskoj. Imam izraženu želju, kao i 1995/96. kada sam ga osvajao kao igrač Borca, da ga osvojim i ovaj put. Pogotovo zbog toga što je Sloga igrala dva finala i nije uspjela da dođe do trofeja. Bilo bi jako dobro da u ovoj godini koja je bila uspješna da osvojimo trofej kao 'šlag na tortu'. U sutrašnjoj utakmici imamo za protivnika Zvijezdu 09, ekipu koja daleko više vrijedi nego što je to tabela pokazala. Znamo da ćemo imati težak zadatak. Kako god mi želimo da osvojimo ovo takmičenje tako to želi i Zvijezda 09 jer ni oni ga nemaju u svojim vitrinama. Očekujem utakmicu, kao što su bile i u prvenstvu – neizvjesne i tijesan rezultat. Nadahnuće jednog pojedinca može odlučiti ovu utakmicu“, rekao je Jagodić pa dodao:

„Takmičeći se u Premijer ligi BiH nastojali smo da imamo jak kolektiv i djelujemo ekipno te ostvarimo ciljeve. Kao što znate kada smo najavljivali ovu sezonu rekli smo da ćemo u Kupu RS pokušati doći do kraja. Bilo je teški utakmica, ali došli smo do finala. Sada moramo dati sve od sebe. Imamo taj neki negativan niz, ali ovo je jedna utakmica. Protivnika dobro poznajemo i mislim da će onaj ko dođe sutra na stadion imati šta da vidi. Nedostaje nam sedam-osam igrača, razgovarali smo o tome na treningu, razgovaraćemo i danas, ali zar postoji veći motiv igrati finale svetinje. Imperativ mi je i bilo bi mi veliko zadovoljstvo da ovu uspješnu godinu u Slogi završimo sa trojefom.“

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Trener Zvijezde 09 Bojan Trkulja prije svega čestitao je ekipi Sloge na odličnim rezultatima ove sezone nakmon čega je prokomentarisao i sutrašnji meč.

„Prije svega želim da ekipi Sloge čestitam na rezulatima ove godine. Stvarno su dobro izgledali, kao jak kolektiv. Svjesni smo toga i drago mi je što igramo ovo jubilarno 30. finale Kupa RS. Naš klub je jako mlad i biće ovo dobro iskustvo i šansa da donesemo trofej. Ulogi favorita moramo prepustiti ekipi Sloge zbog tabele Premijer lige BiH koja nam govori da su to oni. Analizirali smo ih, pripremili se jako dobro, slažem se da pojedinac može da odluči meč. Nema ništa bolje nego podići trofej. Znam koliko ovo takmičenje znači ljudima ovdje iz regije te sam naglasio važnost ovog svojim igračima, posebno strancima kojih imam dosta u ekipi.

Kapiten Sloge Milan Milanović očekuje tešku utakmicu, ali vjeruje da će njegov tim da da sve od sebe.

„Očekuje nas izuzetno teška i zahtjevna utakmica protiv ekipe koju respektujemo. Imaju dosta iskusnih igrača, znamo koje su vrline ovog tima. Pokušaćemo da sutra krunišemo ovu sezonu na najbolji mogući način i da taj pehar bude po prvi put u prostorijama našeg kluba. Naš primarni cilj ove sezone bio je da obezbijedimo opstanak, a odmah nakon toga osvajanje Kupa. Na korak smo od toga. Vjerujem u svoju ekipu i ko god bude sutra u prilici da nastupi da će dati sve od sebe“, rekao je Milanović.

Kapiten Zvijezde 09 Dajan Ponjević se nada da će tim iz Etno sela Stanišić doći do trofeja kako bi se koliko-toliko iskupio za lošu sezonu koja je iza njih.

„Očekuje nas neizvjesna utakmica sutra. Sloga igra jako dobro u prvenstvu, imali su sjajnu seriju do marta, nakon čega je uslijedio manji pad. Na nama je da odigramo što bolje. Iza nas je turbulentna sezone, nismo ostvarili ono što smo htjeli. Imamo priliku u Kupu da donesemo pehar u Bijeljinu i koliko-toliko da se iskupimo za ovu sezonu“, dodao je Ponjević.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Uvertira seniorskom finalu biće juniorsko finale Kupa RS u kojem se sastaju Sloga i ekipa Krupe, a taj meč će biti odigran sutra (29.maj) na pomoćnom terenu Gradskog stadiona u Banjaluci sa početkom od 15 časova dok se utakmica između Sloge i Zvijezde 09 igra 18 časova na glavnom terenu Gradskog stadiona.

Glavni arbitar na ovom meču će biti Nemanja Aleksić iz Banjaluke, a njemu će pomagati Božidar Ristić iz Gradiške i Nebojša Čiča iz Kozarske Dubice dok će četvrti sudija biti Danko Butulija (Banjaluka).

OSVAJAČI KUPA RS "DR MILAN JELIĆ":

1993/94 Kozara (Gradiška)

1994/95 Borac (Banjaluka)

1995/96 Borac (Banjaluka)

1996/97 Sloga (Trn)

1997/98 Rudar (Ugljevik)

1998/99 Rudar (Ugljevik)

1999/00 Kozara (Gradiška)

2000/01 Kozara (Gradiška)

2001/02 Leotar (Trebinje)

2002/03 Jedinstvo (Brčko)

2003/04 Leotar (Trebinje)

2004/05 Jedinstvo (Brčko)

2005/06 Slavija (Istočno Sarajevo)

2006/07 Modriča Maxima

2007/08 Slavija (Istočno Sarajevo)

2008/09 Borac (Banjaluka)

2009/10 Radnik (Bijeljina)

2010/11 Borac (Banjaluka)

2011/12 Borac (Banjaluka)

2012/13 Radnik (Bijeljina)

2013/14 Radnik (Bijeljina)

2014/15 Rudar Prijedor

2015/16 Radnik (Bijeljina)

2016/17 Radnik (Bijeljina)

2017/18 Radnik (Bijeljina)

2018/19 Radnik (Bijeljina)

2019/20 sezona prekinuta zbog korona virusa

2020/21 Leotar (Trebinje)

2021/22 Krupa

2022/23 Borac

2023/24 ?