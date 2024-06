Vilander sumnja u Đokovića: Federer i Nadal nedodirljivi, Nole nije

Mast Vilander baš planira da probudi zvijer pred nastavak Rolan Garosa jer ponovo negativno priča o Novaku Đokoviću.

Izvor: YouTube/DjokerNole Media/Screenshot

Bivši švedski teniser Mats Vilander godinama je bio najžešći kritičar Novaka Đokovića. Kada je Đoković počeo da se približava njegovim miljenicima Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu, posebno kada ih je "prešišao", Vilander je "promijenio ploču" i počeo da govori o srpskom asu samo najljepše stvari. Sada kada Đoković ima malih poteškoća u igri, Vilander kao da je osjetio slabost i opet je odlučio da kritikuje najboljeg svih vremena.

Đoković je ostavio vrlo dobar utisak do sada na Rolan Garosu, vidjeli smo kako je izbacio Erbera i Karbaljesa Baenu, a iako je to mnogima bio signal da se "probudio" i da je jedan od najvećih favorita za titulu, Vilanderu to nije bilo dovoljno. Tako je uoči meča sa Lorencom Musetijem (večeras oko 20 časova), Vilander "bocnuo" Đokovića.

"Za razliku od Federera i Nadala, čiji je jedinstven stil igre bio nedodirljiv za protivnike, protiv Đokovića nije tako teško igrati kad nije na sto posto mogućnosti", napisao je Vilander u kolumni za francuski list "L'Ekip" i ponovo potcijenio njegovu igru: "Njegove lopte su tako tehnički čiste, nisu nikakav problem za protivnike. U ovom trenutku svi vjeruju da mogu protiv njega. Nije Novak postao prosječan igrač, ali nije više ni drugačiji u odnosu na ostale tenisere na ATP turu".

Podsjetimo, Mats Vilander je takođe rekao da je Đoković "najuspješniji teniser svih vremena, ali ne i najveći", poručujući da je ipak Rodžer Federer uspio da podigne tenis do današnjih visina. Ipak, zaboravlja da je tome doprinijelo i rivalstvo sa Nadalom, pa onda i sa Đokovićem, koje se stavlja u drugi plan.

Takođe, u drugi plan se stavlja i to što je Đoković uspio da "u eri Nadala i Federera", kako je nazivaju, osvoji najviše grend slem titula, najviše mastersa, da provede najviše vremena na prvom mjestu i da takođe ima bolji skor od svojih rivala. Traje već čak 18 godina što ne može da se kaže za karijere njegovih najvećih rivala. Federer je bio već u padu u tridesetim, dok je Nadal sada za korak bliži penziji.

Novak Đoković sa 37 godina je najstariji broj jedan u istoriji tenisa, a to ne može da "obriše" ni činjenica da od početka godine nije igrao niti jedno finale. Ima skor 16 pobjeda i šest poraza, ali se sada vidi i pomak u formi u Parizu, i to pred najvažniji dio sezone za njega.