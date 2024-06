Đoković ima samo jednu brigu na Rolan Garosu! Novak zna kako da izbjegne "minu", sve od toga zavisi!

Novak Đoković igraće protiv Lorenca Muzetija za mjesto u osmini finala drugog grend slema sezone. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Novak Đoković polako podiže formu na Rolan Garosu. Vidjelo se to na pariskoj šljaci. Pobijedio je u prva dva kola, prvo Pjera Iga Erbera, pa onda Roberta Karbaljesa Baenu. Konačan ishod nije se dovodio u pitanje, oba meča riješena su u tri seta, drugi znatno lakše. U prvom je moglo da se vidi da se srpski as još uvijek "traži" na terenu, da pokušava da osjeti podlogu i da se na neki način "zagrije". U drugom je to bilo prilično rutinski.