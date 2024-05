"Rafa je moj najveći rival, već sam vam rekao!"

Novak Đoković je poslije pobjede nad Robertom Karbaljesom Baenom u drugom kolu Rolan Garosa pričao i o svojim najvećim rivalima. /Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića./

Novak Đoković se vratio! Vidjeli smo kako je posle malo štucanja u prvom kolu u drugoj rundi Rolan Garosa razbio rivala Roberta Karbaljesa Baenu, a nakon meča je govorio između ostalog i o svojim najvećim rivalima. Iako je Rafael Nadal daleko od stare forme i iako je poražen u prvom kolu od Aleksandra Zvereva, imao je mnogo toga lijepog da kaže o njemu Srbin.

Istakao je da je ovo Rafin turnir i da je u više navrata osjetio kako je to kada Nadal u najboljoj formi igra na Rolan Garosu. Prije svega je nevjerovatno kako je sa godinama unaprijedio svoju igru.

"Rafa je u zenitu ovdje bio u više navrata. Čak i protiv mene. Osjetio sam iz prve ruke njegovu evoluciju kao igrača. Unaprijedio je svoj bekhend kako su godine odmicale. Bio je svjestan fizičkih problema koje ima, morao je da bude agresivniji. Top spin na forhendu je radio bolje nego iko. Sve to je sjajno radio sa forhendom sjajno, ali je bekhend unaprijedio dosta u odnosu na prve mečeve", naglasio je Novak.

Na početku karijere se sjećamo Nadala kao igrača koji uspijeva da stigne nevjerovatne stvari i koji ne štedi svoje tijelo, ali kada je fizika krenula da se otupljuje našao je načina Španac da još nekoliko godina dominira i dođe do čak 14 titula na Rolan Garosu.

"Kretao se bolje u prvih 10 godina karijere, ali je poslije toga morao da se prilagodi, uradio je to odlično sa bekhendom. Konstantan je bio, veliko oružje. Uvijek pokušavate da ga izbacite sa terena, da ga tjerate na bekhend, onda je to unaprijedio, bolje se pozicionirao na terenu i bilo je nemoguće naći mu manu na osnovnoj liniji. Imali smo neke sjajne mečeve. Nekoliko mečeva koje pamtim sa Rolan Garosa bili su meč u polufinalu 2013. ili 2012. godine kada je dobio u taj-brejku petog seta. Ja sam odigrao najbolji meč u četvrtfinalu 2015. godine. Posljednjih par mečeva takođe je bilo dobro. Više puta sam rekao, on je moj najveći rival. Mečevi protiv njega na šljaci su me frustrirali mnogo tokom karijere, ali su me učinili boljim igračem. Shvatio sam šta treba da uradim da bih ga pobijedio", zaključio je Novak.

Naredni meč naš teniser će igrati vjerovatno u subotu, a rival u trećem kolu biće mu Italijan Lorenco Muzeti koji je sinoć kasno savladal Gaela Monfisa.

