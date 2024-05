"Novak je mnogo bolji nego što smo mislili!" Legende u šoku zbog Đokovića: Ljudi, vratio se!

Novak Đoković je poslije dugo vremena odigrao dominantan meč, a teniski eksperti su oduševljeni njegovom novom formom!

Novak Đokovićsavladao je Roberta Karbaljesa Baenu rutinski u tri seta 6:4, 6:1, 6:2 za nešto više od dva sata igre na centralnom terenu Rolan Garosa, a nakon meča su svi koji su gledali duel mogli da konstatuju isto. Novak se vratio!

"Novak nam je pokazao više od nekoliko stvari. Možda prvi protivnik nije bio specijalista za šljaku, ali ovaj sada jeste. Djeluje mi da je Đoković mnogo jače udarao lopticu nego u prvom meču, a bio je mnogo više foklusiran i posvećen. Definitivno nam se Novak vratio na tur", rekao je Aleks Koreča poslije meča za "Eurosport".

Ovaj 50-godišnji Španac je nekada bio drugi reket svijeta, a na Rolan Garosu i te kako dobro zna kako se pobjeđuje. Igrao je dva finala - prvo 1998. godine kada ga je pobijedio Karlos Moja i drugo 2001. kada je bolji bio Gustavo Kuerten. Sada ističe da je siguran da se Novak u punoj formi vratio na teren.

"Erber ima bolji servis od Karbaljesa Baene. Pokazao je Erber u drugom setu da nije top nivo servera i Novak je bio smiren na riternu. Sjedio sam u kabini i bilo mi je bitno da vidim kako gleda servis Karbaljsa Baene. Uvijek je znao gdje hoće da pošalje loptu. Novak je vraćao loptu pod noge i to govori da je Novak mnogo bolji nego što smo mislili", naglasio je on.

U studiju je bio i nekadašnji polufinalista Rolan Garosa TIm Henman, nekada četvrti igrač svijeta koji je prije svega primijetio koliko je Novak samouvjeren na ovom turniru i koliko je sposoban da diže formu tokom takmičenja.

"To vam govori o samouvjerenosti. Možda pred ovaj tunir nije bila sjajna njegova forma, ali sa tim rezultatima koje ima on uživa u atmosferi. Forma mu je bila prosječna u prvom meču. Kada možete tako da dižete formu, to dovoljno govori. Sa svim promjenama vremena koje se dešavaju veoma je bitno što je sve završio u tri seta", istakao je Henman.

Sada Novak čeka protivnika u trećem kolu i sigurno ga nećemo gledati na terenu prije vikenda. Rivala tek treba da dobije jer Lorenco Muzeti i Gael Monfis nisu izašli na teren, a s obzirom na kišu i raspored pitanje je kada će.

