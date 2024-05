Nezapamćen potez Đokovića! Niko na svijetu ne bi uradio što i Nole, a oni samo nek pljuju

Novak Đoković stao na stranu navijača na Rolan Garosu.

Ako neko zna kako je boriti se sa navijačima pored protivnika na terenu, onda je to Novak Đoković. Gotovo svuda gdje je igrao u karijeri, Đoković je imao problema sa navijačima na tribinama koji su uglavnom navijali za njegovog rivala, a nerijetko su prelazili i granicu dobrog ukusa. Slavili su duple greške, loše udarce, čak ga i provocirali, baš kao što je to slučaj i na Rolan Garosu gdje je Đokoviću "ukraden" poen protiv Roberta Karbaljesa Baene.

I pored svega toga, Novak Đoković je stao na stranu navijača na Rolan Garosu. Objasnio je da razumije što su se njegove kolege žalile, prije svih David Gofan, ali da je istovremeno shvatio da to ne može da se promijeni. Razumio je da je publika u Parizu takva i zbog toga im - bar lično - neće uzimati za zlo.

"Vidite, oni su vrlo strastveni navijači. Na momente nije lako, imao sam neke lijepe stvari ovdje, ali i manje lijepe. Iskusio sam obje strane. Naravno da želiš da navijaju za tebe ili da su bar neutralni, ali to nije uvijek moguće da se desi. Posebno kada je slučaj kada imate Francuza za protivnika. Morate da budete svjesni da idete u veliku bitku, ne samo protiv svog rivala, nego i njih. To je normalno, podržavaju svog zemljaka ili zemljakinju do pobjede, posebno ako su autsajderi. Vidio sam to kod Gofana, kako su bili glasni, na trenutke i neprijatni, ali to je dio sporta", kazao je Novak Đoković.

"Mi smo drugačiji od fudbala i košarke, ali želite da imate dobru atmosferu na meču. Ja hoću da vidim kako navijaju. Vimbldon je naravno drugačiji jer ima svoju tradiciju, ali svi drugi turniri - hoćete da vidite kako navijaju, kako pjevaju... To je predivno za vidjeti. Ali, tanka je linija kada se to pređe i postane neprihvatljivo za igrače. Razumijem što je Gofan reagovao, i ja sam slično iskusio, tako da ga podržavam što se žalio zbog takvih navijača. Nije uvijek moguće tolerisati takve stvari, ne želite da trošite energiju na to, ali nekada morate da se suočite sa tim koji vas provociraju", dodao je srpski teniser koji je takođe objasnio i situaciju sa kraja prvog seta kada je ušao u raspravu sa sudijom zbog jednog navijača.

Podsjetimo, Novak Đoković je i u prvom kolu imao "društvo" na tribinama kada smo vidjeli trubače koji su bili na zadatku, da ga iznerviraju, ali se nije dao. Ipak, tek kada su drugi teniseri digli glas, Rolan Garos je odlučio da uradi nešto po tom pitanju i čak je zabranio zvižduke, međutim teško da je to moguće na velikom turniru.

