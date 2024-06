Fudbaler Borca nije jedini koji je "odjavio" Barbareza: Penzionisani Lončar nije došao na okupljanje!

Naknadni poziv Stjepanu Lončaru koji se već oprostio od reprezentacije bio je ne samo iznenađenje, veći i potpuni promašaj.

Izvor: FSBiH

Sergej Barbarez suočava se sa problemima pred svoj selektorski debi na klupi reprezentacije BIH.

Novi selektor BIH jutros nije otputovao sa reprezentacijom u Njukasl gdje "zmajevi" igraju sutra sa Engleskom pošto se osjećao loše i izašao je iz aviona, pa bi u Englesku trebao drugim letom, ali nije samo on nedostajao u avionu.

Barbarez je iznenadio fudbalsku javnost kada je među naknadno pozvane reprezentativce pozvao i fudbalera Ferencvaroša, Stjepana Lončara koji se u novembru oprostio od igranja za reprezentaciju.

"Nisam to ranije govorio u medijima, ali završio sam reprezentativnu karijeru, to sam korektno rekao i ljudima u Savezu. Rezultati u kvalifikacijama posljedica su svih odnosa u Fudbalskom BiH, za koje znamo kakvi su. Momcima koji igraju nije lako, ima tu puno nefudbalskih problema. Svim srcem želim da BiH prođe dodatne kvalifikacije i plasira se na Euro, ali da bi došao rezultat, prvo se moraju posložiti stvari u Savezu", bile su za Sportske novosti tada riječi Stjepana Lončara, koji je do sada odigrao 11 utakmica u bh. dresu.

Uprkos tome Barbarez ga je pozvao na okupljanje reprezentacije Bih pred mečeve sa Engleskom i Italijom, što je bilo ne samo iznenađenje, već i promašaj, pošto se Lončar nije odazvao.

Lončar se nije pojavio na okupljanju, čime je još jednom stavio do znanja da ne planira da se vraća iz reprezentativne "penzije".

Prije njega, poziv u A reprezentaciju odbio je i mladi fudbaler Borca David Vuković, koji je naveo da je zbog pritiska i raznih komentara u javnosti najbolje za sve navijače da ne dođe na okupljanje reprezentacije.

Barbarez ima težak zadatak već na samom početku svog mandata, pošto ne može da računa na Miralema Pjanića i Ibrahima Šehića koji su se oprostili od „zmajeva“, a na utakmicama protiv Engleske i Italije neće igrati ni Edin Džeko, kao ni povrijeđeni Sead Kolašinac, Amar Dedić i Rade Krunić. Upitan je i nastup Ermina Bičakčića, koji je nedovoljno oporavljen od povrede.

Reprezentacija BIH u međuvremenu je stigla u Njukasl i u 18.30 održaće pre konferenciju na stadionu Sent Džejms Park, gdje će od 19 časova obaviti i zvanični trening.