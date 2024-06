Vlahović "ukrao" Radonjiću broj: Promjena u reprezentaciji Srbije pred EURO2024!

Dušan Vlahović je preuzeo broj Nemanje Radonjića iz reprezentacije Srbije.

Fudbalska reprezentacija Srbije priprema se u novom sastavu za put na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, a izostanak Nemanje Radonjića donio je promjene i kada je "numeracija" dresova u pitanju. Pošto je Radonjić "otpao" sa konačnog spiska putnika, sada je njegovu "sedmicu" prigrabio Dušan Vlahović i sa njom na leđima će igrati u Njemačkoj.

Da li će to biti stalna slika u budućnosti ili ne, nije poznato, pošto smo do sada navikli da Vlahović u reprezentaciji nosi broj 18. Sada kada se otvorila mogućnost da obuče "sedmicu", Vlahović je iskoristio. Takođe, važna napomena je da igrači na turnirima moraju da nose "manje" brojeve, odnosno najveći je onaj koliko putnika je otputovalo na prvenstvo. U slučaju EURO2024, to je 26 fudbalera.

Podsjetimo, fudbaleri Srbije danas putuju u Austriju gdje ih u Beču u utorak očekuje prijateljski meč, dok potom odlaze u Švedsku gdje će igrati posljednju pripremnu utakmicu pred Evropsko prvenstvo. Polazak za Njemačku je 11. juna, a tamo slijede utakmice sa Engleskom (16. jun), Slovenijom (20. jun) i Danskom (25. jun).