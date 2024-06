Piksijevo "iznenađenje" na spisku Srbije: Samo da igram u napadu

Uroš Spajić i Veljko Birmančević govorili su za medije uoči početka Evropskog prvenstva u Nemačkoj.

Izvor: YouTube/FSS/Screenshot

Veljko Birmančević našao se na spisku selektora Dragana Stojkovića Piksija za predstojeće Evropsko prvenstvo u Njemačkoj poslije nevjerovatne sezone u Sparti iz Praga. Bio je najbolji igrač češkog prvaka i doprinio je sa 22 gola i 12 asistencija u svim takmičenjima, a selektor je zbog toga odlučio da ga uvrsti na konačan spisak.

"Srećan sam, zadovoljan što sam u reprezentaciji, zahvalan sam selektoru što sam dobio poziv. Dugo nisam bio ovdje i zaista sam presrećan što ću moći da branim boje Srbije. Znam da sam dobio poziv zato što iza sebe imam zaista dobru sezonu, postigao sam mnogo golova, imao uspjeha sa Spartom, osvojili smo dva trofeja, ligu i kup. Došao sam da se borim za svoje mjesto i koliko god da dobijem šansu daću sve od sebe da opravdam povjerenje. Učiniću sve da moje igre budu na nivou onih koje sam pružao u klubu. Svi me znaju po tome što se borim do kraja, u ofanzivi i defanzivi, nikad ne odustajem", rekao je danas Veljko Birmančević novinarima u Staroj Pazovi.

Gdje će igrati u reprezentaciji? Selektor Piksi je već nagovijestio da će to biti na krilu, možda iza napadača, a i sam Birmančević očekuje isto to i poručuje da posjeduje jedan kvalitet koga i nema naročito u državnom timu Srbije.

"U sistemu 4-4-2 ili 4-3-3 igram najviše lijevo krilo, ponekad igram i desno krilo, mogu da igram i iza špica kao u Sparti koja igra u sitemu 3-4-2-1 a to su ta dva mjesta koja su kao 'desetke', lijevo i desno. Samo da igram u napadu, jer moja najveća vrlina je to što stalno napadam prostor, napadam dubinu. Ja mislim da nema puno igrača u reprezentaciji koji to rade. U tom segmentu mislim da mogu da pomognem timu i napravim problem rivalu. Brze noge? Zato i napadam dubinu po 20-30 puta ako treba, volim da koristim te stvari koje znam da radim. I tako je najbolje, da radiš ono što najbolje znaš. Pokušavam da radim to i u klubu i u reprezentaciji", ne ostavlja dilemu Veljko Birmančević.

U državni tim se vratio i Uroš Spajić, a selektor ga je posebno nahvalio na konferenciji za medije poručviši da je pravi lider Crvene zvezde. I sam je prezadovoljan zbog toga. "Osjećaj je fantastičan, prezadovoljan sam, preponosan, srećan što sam ovdje. Cilj mi je bio da pokušam se vratim u reprezentaciju, poslije svega što je bilo, mislim na povredu i pehove koje sam imao. Drago mi je da je sve ispalo dobro, prošao sam težak period, uspio da se vratim u formu i reprezentaciju. Uvijek sam se vodio time da bi nešto postigao, moraš da daš cijelog sebe, svi imaju uspone i padove, imao sam i ja tešku povredu, ali sam iz nje izašao još jači. Drago mi je da nisam odustajao, da sam dao cijelog sebe, drago mi je da ljudi to prepoznaju i zbog toga hvala na lijepim riječima selektoru", rekao je Spajić.

"Moje je da nastavim tim putem, dajem maksimum i tako doprinesem rezultatima tima. Da li vidim sebe među starterima? To je pitanje za selektora, mislim da savko od nas koji se nalazi na spisku očekuje da igra, svi imaju želju da doprinesu, da igraju, da budu dio tima. Konkurencija je dobra, hvala bogu svi smo zdravi, nije situacija kao pred Katar. Grupa u Njemačkoj? Jako teška, znamo da su Englezi jedni od favorita, realno borićemo se za plasman u narednu fazu, drugo mjesto je neka realnost, imamo opciju i za treće, mnogo razloga za optimizam. Da odemo u Njemačku sa samopouzdanjem koje smo imali u kvalifikacijama za Katar i da budemo ekipa, tim. Mislim da onda imamo šanse. Važni su nam i mečevi protiv Austrije i Švedska, prije svega na psihološkom planu. Ubijeđen sam da ćemo biti i spremni i motivisani. Nema kalkulacija, bez obzira što ti mečevi neće biti pokazatelji našeg izdanja na Evropskom prvenstvu", zaključio je srpski štoper.