Piksija pitali za ugovor, on digao glas: Pa ne drže mi pištolj na čelu, a mogao sam da zaradim više para!

Dragan Stojković je govorio i o svom nastavku saradnje sa Fudbalskim savezom Srbije.

Izvor: MN PRESS

Na konferenciji za medije povodom okupljanja selekcije Srbije pred Euro 2024 selektor Dragan Stojković je pričao i o ugovoru koji je nedavno potpisao sa Fudbalskim savezom Srbije. Poslije mnogo priče o tome on je zvanično produžio ugovor, a nije bio zadovoljan što se toliko u mediima govorilo na tu temu.

"Da li je moguće da se još priča o ugovoru... Da nisam zadovoljan, ne bih potpisao. Niko ovdje nije na silu, da mi drže pištolj na čelu da se mora nešto. To je dogovor dvije strane, ja ne mogu da potpišem sam sa sobom. U svakom slučaju mi daje jednu ekstra motivaciju da nastavim da radim, daje mi kontinuitet da mogu da radim", rekao je Piksi nakon što je potpisao saradnju do 2026. godine.

Na pitanje koliko je to bitno za samu ekipu, ali i za njega kao selektora, odgovorio je: "I za igrače znači jer znaju da će imati selektora neko vrijeme. Odbio sam ponude u martu zbog FSS zbog činjenice da mi nastavimo saradnju. Mogao sam da zaradim puno više para, ali to nije bio moj motiv".

Dugo su trajali pregovori, ali zapravo je sve vrlo brzo dogovoreno. Ipak čekao se pogodan trenutak da se ozvaniči nastavak saradnje. "To što se ranije dogovorilo, egzekucija je bila na kraju jer sam tražio da se sve sačeka do kraja prvenstva Srbije. Nije moj stil rada da potpisujem tajno u nekim kancelarijama. Da li je neko srećan ili nije, ne ulazim u to. Biće onih koji nisu baš srećni što me vide ovdje, neki bi da mi vide leđa, iz nekog razloga, ali dobro... Neki su srećni".

