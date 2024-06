Borac počeo pripreme, svlačionica zatečena odlaskom Vinka Marinovića (FOTO/VDEO)

Na prvom okupljanju pred novu sezonu, iz banjalučkog kluba istakli su da su pred "crveno-plavim" veliki izazovi, još veći nego prethodne sezone kada je osvojena šampionska titula.

Borac iz Banjaluke pripreme za novu sezonu počeo je danas, i to bez šefa stručnog štaba!

Sa trofejnim stručnjakom Vinkom Marinovićem sporazumno je raskinut ugovor praktično istog dana za kada je zakazan početak priprema. S Marinovićem je otišao i njegov prvi saradnik Danimir Milkanović, tako da je Boris Raspudić vodio današnji trening.

Sportski direktor Oliver Jandrić potvrdio je da je saradnja sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Vinkom Marinović sporazumno raskinuta.

"Vinko je izrazio želju za novom etapom u trenerskoj karijeri. Trenutno ima dvije-tri ponude, od kojih je jedna veoma izvjesna, tako da su klub i trener dogovorili da se ugovor raskine sporazumno. Zahvaljujemo mu se na svemu što je uradio u proteklom periodu, na tituli, bio je veoma bitan faktor", rekao je Jandrić, a onda pojasnio da ovakva Marinovićeva odluka nije iznenadila upravu kluba, koja je bila upućena u odluku dosadašnjeg trenera već nekoliko dana, te je ekspresno reagovala i stupila u kontakt sa nekolicinom trenera.

"Ovo se nije desilo iznenada, već nekoliko dana postoji ta problematika, tako da sve ovo nismo dočekali nespremni. Već smo obavili razgovore sa nekoliko trenera, tako da ćemo u toku dana ili eventualno sutra riješiti pitanje šefa stručnog štaba", najavio je Jandrić skoro imenovanje novog trenera Borca.

Potom se osvrnuo na sami plan priprema i sve ono što očekuje fudbalere aktuelnog šampiona BiH u predstojećem periodu.

"Počinjemo s radom, a 17. juna odlazimo na pripreme u Sloveniju. Imamo zakazane dvije utakmice. Imali smo i treću, ali Kopar nam je otkazao. Već 19. juna igramo protiv Celja, a 24. protiv rumunskog prvoligaša Uta Arad. U narednih nekoliko dana znaćemo s kim igramo treću utakmicu. Po povratku ćemo imati generalku 3. jula, a vidjećemo nakon žrijeba za Ligu šampiona da li ćemo je igrati kod kuće ili u gostima."

Sa sedmoricom standardnih prvotimaca istekli su ugovori, pet njih sasvim sigurno neće nositi dres Borca naredne sezone, dok su sa preostalom dvojicom u toku pregovori oko nastavka saradnje.

"To su igrači kojima je istekao ugovor, sa kojima klub nije produžio saradnju. Tu mislim na Stefana Fićovića, Jovana Nišića, Bojana Pavlovića, Vasilija Terzića i Milana Makarića. Takođe, Alenu Jurilju i Jakovu Blagaiću je istekao ugovor, ali smo trenutno s njima u fazi razgovora i to bi trebalo da bude riješeno narednih dana. U ekipi su dva nova igrača, kao i naša djeca iz omladinske škole, tako da nam je želja da se oni što brže uklope i nametnu", rekao je Jandrić.

Predsjednik Skupštine Borca Stojan Malbašić svjestan je obaveza koje u predstojećoj sezoni očekuju Banjalučane. Tu je borba na četiri fronta, tri domaća i jednom međunarodnom, a cilj je odbrana titule i eventualno plasman u grupnu fazu nekog UEFA takmičenja.

SPISAK Prvom okupljanju, a zatim i treningu, prisustvovali su: Ranko Jokić, Nikola Pejović, Maks Juraj-Ćelić, Srđan Grahovac, Sebastijan Erera, Aleksandar Subić, Jovo Lukić. Zoran Kvržić, Nikola Ćetković, David Čavić, Marko Milošević, Enver Kulašić, Savo Šušić, Damir Hrelja, Stefan Marčetić, David Vuković, Filip Račić, Stojan Vranješ, Mateja Stašević, Jusuf Terzić, David Stjepanović, Pavle Đajić, Siniša Ristić, Nedim Keranović i Luka Misimović.

"Prije svega, još jednom smo čestitali momcima na šampionskoj tituli prošle sezone, ali oni sada imaju velike obaveze - možda i veće nego prošle godine. I naredne sezone želimo da se borimo za šampionsku titulu, ali ove godine imamo jednu veliku šansu, šansu koju naš klub do sada nije imao, a to je prolazak prvog pretkola u Ligi šampiona, što bi za nas značilo ostanak u Evropi još dva-tri mjeseca. Klub tu može dobro finansijski da zaradi, igrači mogu da se afirmišu i nadam se da će im to biti veliki motiv za rad i pripremu za ulazak u evropske utakmice i prvenstvo. Čekaju nas pripreme u Sloveniji, klub je obezbijedio maksimalne uslove, u našim granicama izmirili smo obaveze prema igračima, tako da mogu opušteno da rade i pripremaju se za ono što ih očekuje. Biće velikih izazova, mogu da naprave istorijski rezultat i to mnogo znači klubu", naglasio je Malbašić.

Kapiten Srđan Grahovac kaže da su u svlačionici ostali zatečeni kada su čuli da na klupi više neće biti Vinka Marinovića.

"Malo nas je u svlačionici zatekla ova vijest. Kao što je rekao direktor, to je posao uprave i za to su se spremali, međutim mi igrači nismo imali takve informacije. U svoje lično i ime ekipe, želim da se zahvalim Vinku Marinoviću na dosadašnjoj saradnji, uspješnoj i korektnoj. Nakon svega, zato su bili i takvi rezultati prošle godine", rekao je Grahovac.

Predvodnik Borčevih fudbalera zna da će pred njim i njegovim saigračima biti veliki izazovi ne samo ovog ljeta, nego tokom svih narednih 12 mjeseci.

"Gotova je pauza, veoma kratka, tako da nije bio puno vremena za odmor. Dobro smo radili tokom ovo prelaznog perioda, dobili smo plan rada i vjerujem da ga je većina igrača ispoštovala. Pripreme kao pripreme, moje ne znam ni koje u životu. Idemo dobro da radimo, da se dobro spremimo. Znamo šta nas čeka, koji su izazovi i ciljevi pred nama. Ja kao kapiten nadam se da ćemo se što prije kompletirati, kako sa šefom stručnog štaba, tako i sa igračkim kadrom, jer već za mjesec dana čekaju nas veoma bitne utakmice, možda i najbitnije do sada. Takva šansa ne pruža se svaki dan i na nama je da iskoristimo takvu priliku", jasan je kapiten Borca.

POTPISUJE SIN ZVJEZDANA MISIMOVIĆA

Na pripremama Borca pojavio se i Luka Misimović, sin nekadašnjeg reprezentativca BiH Zvjezdana Misimovića. Mladi, 19-godišnji ofanzivni vezista do sada je nastupao za njemački Ingolštat, a osim njega, prema riječima Olivera Jandrića, Borac će uskoro završiti još nekoliko transfera.

"Riječ je o mlađim, perspektivnim igračima, koji će imati zadatak da se nametnu stručnom štabu. Tu su i dječaci iz omladinske škole, tako da svi imaju isti status - bore se za mjesto prvotimca. Takođe, u završnoj fazi smo pregovora sa nekim novim igračima. Ne bih sada o imenima. Luka Misimović potpisaće ugovor ovih dana", potvrdio je Jandrić.

Podsjetimo, Borac će 18. juna saznati ime rivala sa kojim će se sastati u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a ti mečevi biće odigrani 9. i 10. jula.

