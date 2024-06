Borac započinje prodaju sezonskih ulaznica

Iz FK Borac su obavijestili javnost da sutra započinju prodaju sezonskih ulaznica.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

FK Borac sutra će (8. jun) započeti prodaju sezonskih ulaznica za narednu sezonu (2024/25). Kako su saopštili iz kluba prodajno mjesto je klupska prodavnica na platou kod Narodnog pozorišta Republike Srpske (radno vrijeme: 13.00 – 20.00 časova).

Cijena sezonskih karata je:

zapadna tribina, sektor A i D (bočni dijelovi zapadne tribine): 100 KM

zapadna tribina, sektor B i C (centralni dio tribine): 150 KM

istočna tribina: 50 KM

dječija sezonska karta: 50 KM

Sezonske ulaznice važe samo za utakmice pod okriljem FS BiH i FS RS kao i prijateljske utakmice koje će biti odigrane na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Vlasnici sezonske ulaznice stiču pravo preče kupovine i popust na pakete ulaznica za grupnu fazu evropskih takmičenja (u slučaju prolaska kvalifikacija).



Za prvih 100 vlasnika sezonske karte obezbijeđen je poklon šal FK Borac.

Što se tiče dječije sezonske ulaznice, ona važi za djecu do 14 godina kao i za zapadnu i istočnu tribinu. Djeca sa sezonskom ulaznicom imaće 50% popusta na dječiju ulaznicu za utakmice na Gradskom stadionu tokom kvalifikacija za evropska takmičenja i popust na paket dječijih ulaznica tokom utakmica grupne faze evropskih takmičenja (u slučaju prolaska kvalifikacija).

“Naša velika želja je da, konačno, u Banjaluci zaživi kultura i navika kupovine sezonske karte za utakmice. Nije tajna da se prošle, ali i minulih sezona nismo mogli pohvaliti sa velikim brojem prodatih sezonskih karata, ali želimo to da ispravimo. Bilo je i naše krivice u svemu, od toga ne bježimo, ali 'ajde da se ne vraćamo u prošlost nego da gledamo naprijed. Cilj nam je da u novoj sezoni imamo što više vlasnika sezonskih karata, ali to nije samo do kluba. Nadamo se da će se Banjaluka probuditi i da ćemo, svi zajedno, doći do neke brojke kojom bi mogli da se pohvalimo. Radićemo i trudićemo se se da animiramo sve Borčevce, od najmlađih do najstarijih, i da jednom, za sva vremena, svi zajedno, steknemo naviku kupovine sezonske karte, ali i naviku članstva u klubu” kaže Dejan Čato, direktor FK Borac.

Srđan Grahovac, kapiten Borca, kako kaže od svog povratka priželjkuje samo pune tribine Gradskog stadiona na svakoj utakmici.

“Ja sam dijete Banjaluke i Borca i uvijek sam, od malih nogu, maštao o tome da igram pred punim tribinama Gradskog stadiona. Srce me boli, nemam problem da priznam, kada vratim film i sjetim se da smo mi u prošloj sezoni igrali pred maltene praznim istokom i polupraznim zapadom. A, u tom trenutku se borimo za titulu. Sa druge strane, taj osjećaj kada bih, sa saigračima, istrčao pred pun Gradski stadion, to je nešto neopisivo i to su trenuci zbog kojih se trenira. Nadam se da ćemo imati veću podršku u novoj sezoni i drago mi je što je klub već sada krenuo sa prodajom sezonskih karata. Mišljenja sam da moramo da promijenimo mentalitet i same sebe. Da moramo malo više da cijenimo ono što imamo pored sebe jer to je naše i za to moramo da se borimo. Niko se neće boriti do nas samih, a kako se budemo borili tako ćemo to ostaviti našoj djeci i onima koji dolaze poslije nas”, rekao je Grahovac.