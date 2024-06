Borac raskinuo ugovor sa Vinkom Marinovićem!

Trofejni stručnjak neće voditi Banjalučane naredne sezone.

Šokantne vijesti stižu iz banjalučkog Borca, u danu kada šampion BIH počinje pripreme za novu sezonu.

Naime, Vinko Marinović, koji je "crveno-plavim" donio titulu. neće naredne sezone voditi Banjalučane, s obzirom da je s njim raskinut ugovor.

Sa Gradskog stadiona saopšteno je da sa Marinovićem odlazi i njegov prvi pomoćnik Danimir Milkanović, dok će do imenovanja novog šefa stručnog štaba ekipu voditi Boris Raspudić.

"FK Borac obavještava javnost da Vinko Marinović više nije šef stručnog štaba nakon postignutog dogovora o sporazumnom raskidu saradnje.

Vinko Marinović izrazio je želju za novom etapom u svojoj trenerskoj karijeri. Poštujući dosadašnji rad, rezultate, odnos prema našem klubu i želju Vinka Marinovića za novim trenerskim izazovima dogovoren je sporazumni raskid saradnje.

FK Borac želi da se zahvali Vinku Marinoviću za sve što je uradio tokom trenerskog mandata u Platonovoj 6 koji je krunisan osvajanjem šampionske titule.

Naš klub zajedno sa Vinkom Marinovićem napušta i Danimir Milkanović koji je dao nemjerljiv doprinos na Borčevom šampionskom putu. Vrata našeg kluba ostaju vam otvorena za sva vremena i želimo vam puno sreće u nastavku trenerske karijere.

FK Borac uskoro će imenovati novog šefa stručnog štaba, a prvi trening za novu sezonu vodiće Boris Raspudić",saopšteno je iz Borca.

Marinović je od avgusta 2022. godine bio trener Borca, sa kojim je prošle sezone osvojio šampionsku titulu i doveo "crveno-plave" do kvalifikacija za Ligu šampiona. Trofejnom stručnjaku to je treći trofej šampiona BiH, a ranije je do pehara stizao sa Sarajevom (2020) i Zrinjskim (2016), te je jedini trener koji se može pohvaliti sa tri titule bh. prvaka.

