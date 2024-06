"Daćemo sve od sebe da pobijedimo sve tri!" Luka Jović pred EURO 2024: Nekad defanzivci, sad Mitar, Duci...

Napadač Luka Jović pričao je pred početak Evropskog prvenstva o reprezentaciji Srbije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, a nacionalnoj selekciji ovo će biti prvi nastup pod tim imenom. Prethodni put učestvovali smo kao Jugoslavija, sa Draganom Stojkovićem kao kapitenom, a sada će se selektor Piksi uzdati u nasljednike koji su obezbijedili plasman na treće od posljednja četiri velika takmičenja. Važan adut biće napadači.

Čini se da Srbija nikada u istoriji nije imala ovakvu konkurenciju u napadu, pošto je selektor Stojković na Evropsko prvenstvo poveo četvoricu izuzetno kvalitetnih igrača. Tu je rekorder nacionalnog tima Aleksandar Mitrović, fudbaler Juventusa Dušan Vlahović, igrač Milana Luka Jović i mladi Petar Ratkov kojeg tek čekaju velike stvari u karijeri. Za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije o Evropskom prvenstvu govorio je Luka Jović.

Kao i ostali reprezentativci, i on je ushićen pred turnir! "Dugo nismo bili na EP, bilo je par situacija gdje nam neke druge okolnosti nisu pomogle da se plasiramo. Mislim da zaslužujemo da budemo tu. Očekivanja su da prođemo, da se pokažemo u najboljem svjetlu. Voleli bismo da idemo što dalje, mislim da imamo kvalitet. Sve je moguće u noakut fazi na turniru, kada se igra jedna utakmica", istakao je Luka i dodao: "Zaista smo dobili jaku grupu, Englezi su među prvim favoritima. ne treba trošiti riječi, mnogo jakih individualaca. Danska i Slovenija najmanje odgovaraju našem stilu igre, igraju čvrst i agresivan fudbal. Od druge i treće utakmice će mnogo zavisiti. Mi ćemo dati sve od sebe da pobijedimo sve tri utakmice kako bismo prošli dalje."

Prisjetio se napadač Milana i svojih početaka u seniorskom fudbalu. Kao veliki talenat Crvene vzezde voema mlad stigao je u prvi tim, rano su počela poređenja sa Radamelom Falkaom, ali i prilika da uči od starijih kolega. Kasnije je nastavio da uči i od Aleksandra Mitrovića, dugogodišnjeg saigrača u reprezentaciji.

"Nadimak srpski Falkao dao mi je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. Stilom igre sam podsjećao, imali smo kosicu, pokušavao sam da rješavam situacije kao on. Ostalo je tako do danas. On je jedan od igrača od kojih sam mnogo naučio, gledajući ga", rekao je Jović i okrenuo se ka saigračima: "Prije smo mogli da se hvalimo defanzivcima, ali sada su tu Duci, Mitar, pa mlađi momci Joveljić, Ratkov... Zaista talentovani momci. Mitar je najstariji, imali smo priliku da mnogo naučimo od njega. Imao je fantastičnu sezonu, Vlahović je imao fantastičnu sezonu."

Srbija sada ima priliku da računa na tri izuzetno kvalitetna igrača, različitih profila. "Dopunjujemo se, u službi smo tima i mislim da smo maksimalno iskorišćeni. Mitrović završava šanse, Vlahović traži dubinu i ima strašnu lijevu nogu, ja više volim da igram u formacijama sa dva napadača. Da imam slobodu da se krećem. Zadovoljstvo mi je što igram sa njima, osjećam se lijepo na terenu kada igram i sa jednim i sa drugim. Meni odgovara formacija sa dva napadača, to me je proslavilo u Frankfurtu. Odgovara nam i ofanzivan stil fudbala, nadam se da ćemo nastaviti da igramo u ovom sistemu", rekao je Jović.

(MONDO)

