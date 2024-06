"Žena ne treba da se bavi fudbalom!" Bivši trener Zvezde šokirao izjavom: Viđamo ih svuda...

Izjava bivšeg trenera Crvene zvezde Miodraga Božovića naišla je na različite komentare u javnosti.

Nekadašnji trener Crvene zvezde Miodrag "Grof" Božović čovjek je od velikog uticaja u ruskom fudbalu, pa je za tamošnje medije govorio o brojnim temama. Pričao je o svemu što Dejana Stankovića čeka na klupi Spartaka iz Moskve jer je tokom trenerske karijere predvodio čak sedam timova u Premijer ligi, ali se dotakao i pozicije koju u današnjem fudbalu zauzimaju žene.

Iako je sve češće slučaj da se žene nalaze u ulozi sudija ili trenera, Crnogorac koji je svojevremeno igrao i trenirao Zvezdu smatra da im tu nije mjesto i da ne treba da sude muškarcima. Po njegovim riječima, postoji mnogo poslova koji više pristaju ženama, a one treba da ih obavljaju umjesto što traže svoje mjesto u fudbalu.

"Teško mi je da ocijenim kako one sude i kako obavljaju taj posao. Za mene bi žena trebala da radi neki drugi posao, a ne da se bavi fudbalom", rekao je Božović u intervjuu za ruski "Sport 24" i dodao: "Ali ko sam ja da to kažem kada je to trend u svijetu."

Nekadašnji trener Crvene zvezde nije se tu zaustavio, pomenuo je i druge poslove koje žene rade a koji nisu njima prilagođeni. "Za ženu je najveće zadovoljstvo kada podiže djecu, brine o porodici, dok muškarac radi. Ali mi sada viđamo žene svuda - čak i na poslovima koji su tradicionalno rezervisani za muškarce. To je čudno. Na Zapadu će me nazvati se*sistom zbog ovakvog stava, ali ja sam čovjek starog kova", ispričao je crnogorski stručnjak.

Božović je svojevremeno nastupao za Budućnost iz Podgorice i Crvenu zvezdu, u kojoj je proveo dvije godine, a zatim za timove iz Indonezije, sa Kipra, iz Holandije i Japana. Zabilježio je jedan meč za mladu reprezentaciju Jugoslavije, davne 1990. godine.

Nakon igračke karijere brzo se okrenuo trenerskom poslu. Vodio je sada ugašeni Beograd sa Karaburme, bio pomoćnik u Japanu, a samostalno radio još i u Borcu iz Čačka, Obiliću, AEP Pafosu, Budućnosti, Grblju...

Najveći dio karijere proveo je u Rusiji gdje je bio trener Amkara iz Perma, Moskve, Dinama iz Moskve, Rostova, Lokomotive iz Moskve, Arsenala iz Tule i Krila Sovjetov. Crvenu zvezdu je vodio tokom dvije sezone i u tom periodu je osvojio Superligu, dok je sa Rostovom osvojio Kup Rusije. Posljednji posao imao je u Nefčiju iz Bakua, ali azerbejdžanski tim nije želio da mu ponudi nastavak saradnje na kraju nedavno završene sezone.

