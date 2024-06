Stankoviću ne treba da smeta što mu je igrač u zatvoru! Grof se javio i upozorio Dejana: Biće ti teško...

Miodrag Božović pričao je o Dejanu Stankoviću i teškom zadatku koji ga čeka u Spartaku.

Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković otišao je iz Mađarske u Rusiju, odlučio je da iz Ferencvaroša pređe u Spartak i da trenersku karijeru nastavi u Moskvi. Kao jedan od ljudi koji ima iskustva sa radom i u Srbiji i Rusiji Miodrag Božović bio je jedan od sagovornika tamošnjim medijima.

Poželio je sreću Srbinu, uz to je naglasio da ga sigurno čeka težak posao. "Stanković je sjajan fudbaler i trener, ali mu neće biti lako u Spartaku, kao što ne bi bilo ni mnogim drugim trenerima. To je jedan od najtežih klubova za rad. Uz sve to, ako ljudima iz kluba ne smeta to što je Kvinsi Promes u zatvoru, onda ne bi trebalo to da brine ni Dejana. Želim mu mnogo uspjeha i trofeja", rekao je Božović u razgovoru za ruski "Sport24".

Promes (32) važio je za jednog od najtalentovanijih fudbalera u mlađim kategorijama, ali je početkom ove godine osuđen na šest godina zatvora zbog trgovine drogom. Sud u njegovom rodnom gradu Amsterdamu utvrdio je da je učestvovao u uvozu i izvozu stotina kilograma kokaina 2020. godine i da je sa saradnicima prenio količinu droge vrijedne više od 76 miliona evra.

Otišao je u Moskvu i tamo je izbjegavao hapšenje sve do februara kada je otišao sa klubom na pripreme u Dubai i tamo je uhapšen i služi zatvorsku kaznu.