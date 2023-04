DA ZVEZDA GUBI KAO PARTIZAN, JURILI BI NAS PO MARAKANI! Grof Božović: "Duljaj da se uhvati za glavu i viče kuku nama!"

Miodrag Božović prokomentarisao stanje u Partizanu, ali i odluku Crvene zvezde da od ljeta promijeni trenera.

Izvor: Arena Sport/Screenshot

Bivši fudbaler i trener Crvene zvezde Miodrag Božović pred 170. "vječiti" derbi prokomentarisao je lošu situaciju u Partizanu uoči najveće utakmice srpskog fudbala rekavši da to nikada ne bi moglo da se desi na "Marakani". Odnosno, "Grof" smatra da uprava crveno-bijelih nikada ne bi dozvolila da Zvezda bude tek četvrta na tabeli, odnosno makar bi se umiješali navijači koji se nikako ne bi zadovoljili aktuelnim rezultatima.

"Duljaj može da na psihološkom planu popravi atmosferu, koja je loša, a znam da se ovo dešavalo u Zvezdi - sigurno bi smijenili i ovoga što radi na vratima. Navijači bi jurili igrače po pomoćnim terenima Marakane", kazao je Miodrag Božović za "Arena Sport" i potom je prokomentarisao dvojicu trenera - Miloša Milojevića i Igora Duljaja.

"Ne mislim da je Milojeviću teže jer je već osvojio titulu i na putu je ka duploj kruni, pa će dobiti posao u inostranstvu da se usavršava. Što se tiče Duljaja, ne vidim da će ga i pobjeda ostaviti na klupi Partizana i šta čeka crno-bijele. Šta bih uradio da sam Duljaj? Ja bih se uhvatio za glavu i rekao 'kuku nama'. Znate kako, derbi je posebna utakmica, to je najlakša utakmica za motivaciju i ne treba niko nikoga da motiviše. Znaju da se to gleda. Mogu da osvoje drugo mjesto pod spletom nekih srećnih okolnosti, ali moraju da se dokažu klubu, menadžerima, navijačima... Bez obzira na mjesto na tabeli - ova utakmica ima veliki značaj. Ne može da se gleda da derbi nema veze. To nije tako. Svi pomalo u sebi lažu i ova utakmica je važna, nekada važnija i od prvenstva", naglasio je Božović.

Što se tiče aktuelne situacije u Crvenoj zvezdi, "Grof" je izjavio da su na "Marakani" u posljednje vrijeme pogađali sa trenerima i da je to napravilo prevagu, dok nije oduševljen što su pregovori sa Barakom Baharom, od ljeta novog trenera Zvezde, procurili u javnost i već svi znaju da je Milojević bivši.

"Znate kako, svaki klub ima pravo da pregovara sa trenerom. I markom i ja smo pregovarali pored živog trenera, ali nije se znalo. Ali, to je izašlo i to je neko fotografisao, ali to je politika kluba. U današnje vrijeme ne može ništa da začudi i iznenadi. Treneri se mijenjaju i klub je možda veći od trenera. Možda je klub procijenio da tako treba i mislim da će vrijeme da pokaže da li su u pravu ili nisu. Oni vode klub i preuzimaju te mjere, tako da odgovaraju za rezultat", zaključio je Božović.