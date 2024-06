Šok - Dean Klafurić napustio Velež! Oglasio se predsjednik: "Zvao me agent i rekao da više nije emotivno sposoban!"

Dean Klafurić napustio je klupu Mostaraca.

Izvor: Promo/FK Velež/Screenshot

Fudbaleri Veleža počinju danas sa pripremama za novu sezonu, a na dan početka rada, stigle su šokantne informacije iz kluba – trenersko mjesto napustio je Dean Klafurić!

Saopštio je ovo, na konferenciji za novinare, predsjednik kluba Senad Kevelj.

"Jutros me na sastanak zvao agent gospodina Klafurića i saopštio da gospodin Klafurić više nije emocionalno spreman da vodi Velež. Emotivno je prazan, ne osjeća više da bi mogao da doprinese daljem razvoju kluba. Naravno da nam je to svima jedna neobična situacija, ali naravno da je Velež ozbiljan klub, koji ima sve strukture koje treba da ima jedan takav klub. Ova vijest jeste iznenađujuća, ali neće ostaviti posljedice u radu kluba. To odgovorno tvrdim", rekao je Kevelj, dodavši:

"Otkako je Klafurić bio na čelu Veleža, imali smo jako dobru saradnju, ali i dobre rezultate. Osvojili smo treće mjesto i sve zacrtane ciljeve koje smo stavili pred Klafurića i stručni štab, te igrače, praktično su ostvareni i na tome im upućujemo čestitke. Isto tako, moram da napomenem da je uprava omogućila maksimalne uslove da se to ostvari. Ništa nije tražio trener, a da sa strane uprave nije bilo ispoštovano, ni jedan jedini zarez, a kamoli šta ozbiljnije", istakao je prvi čovjek mostarskog premijerligaša.

Na klupi Veleža Klafurić je bio od kraja avgusta 2023. godine, te je na 32 utakmice na klupi kluba upisao 16 pobjeda, devet remija i sedam poraza.

