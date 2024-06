Bivši igrač Borca karijeru nastavlja u Hrvatskoj: Dosadašnji kapiten Posušja vratio se u HNL

Slaven Belupo ozvaničio je saradnju sa dosadašnjim kapitenom Posušaka.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Nekadašnji fudbaler Zrinjskog, Borca, Tuzla sitija i dosadašnji kapiten Posušja Luka Lučić (29) karijeru nastavlja u Hrvatskoj.

Iskusni defanzivac, koji je jedan od osam fudbalera Posušja sa kojim je ovog ljeta okončana saradnja, potpisao je ugovor sa Slaven Belupom, pa će ponovo zaigrati u HNL.

Iako je Posušak, nakon prvih koraka na "Mokrom docu" prošao omladinsku školu Hajduka, nije imao mnogo prilika da igra za prvi tim Splićana. U bijelom dresu upisao je samo tri nastupa, te je uslijedio odlazak u Banjik iz Ostrave. Poslije dvije sezone u Češkoj, stigao je u BiH 2016. godine i od tada je promijenio četiri bh. kluba.

"Sretan sam što dolazim u Slaven Belupo i što se vraćam u hrvatski fudbal. Znam koliko nas zahtjevna sezona čeka, no uvjeren sam da ćemo svima biti 'tvrd orah'. Moramo učiniti sve da Koprivnica opet postane ‘uvrđenje' kakvo je bila nekad, gdje će svima biti teško i odakle se neće odnositi bodovi. O gradu sam čuo sve najbolje, idealan je za potpunu koncentraciju na fudbal i to je ono što me veseli. Sezona će biti duga. Najbitnije je da budemo fokusirani iz utakmice u utakmicu, a onda ćemo i zajedno napraviti iskorak, kako na individualnoj razini, tako i na timskoj. Idemo korak po korak i svojim pristupom, angažmanom i osvajanjem bodova veseliti naše navijače", rekao je Lučić, a prenosi zvanična stranica hrvatskog kluba.

(MONDO)