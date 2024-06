Ronaldo šokirao cijelu Evropu potezom, sad znamo i zašto!

Kristijano Ronaldo da ne postigne gol? Da, ali znamo i zbog čega.

Kada je u 56. minutu meča između Portugala i Turske Kristijano Ronaldo bio "jedan na jedan" sa golmanom Turske svi su očekivali da zabije loptu u mrežu, ali on je šokirao vjerovatno sve koji su gledali ovaj meč. Umjesto da postigne pogodak, on je poslao loptu na stranu otvorenom Brunu Fernandešu i vezista Mančester junajteda je samo sproveo loptu u nebranjenu mrežu za 3:0. Ipak, ne mora da znači da je u pitanju bio rijedak slučaj Kristijanove nesebičnosti...

Zapravo je Ronaldo jurio još jedan rekord! Došao je na Evropsko prvenstvo kao ubjedljivo najbolji strijelac u istoriji sa 14 golova, ali i kao drugi asistent sa sedam asistencija. Dodavanje Brunu mu je bila osma asistencija i to ga je dovelo na diobu prvog mjesta! Ovo je bila osma asistencija na Evropskim prvenstvima za Ronalda i sada se izjednačio sa Karelom Poborskim!

Legendarni češki krilni fudbaler koji je osim za češke klubove nastupao za Mančester junajted, Benfiku i Lacio odigrao je 118 mečeva za nacionalni tim od 1994. do 2006. godine. Ima srebro sa Eura 1996. i bronzu 2004. godine, a igrao je i 200. kada je njegov tim ispao u grupi. Do sada je stajao rekord, a poznajući Ronalda on će dati sve od sebe da do kraja prvenstva dođe do makar još jedne asistencije.