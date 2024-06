Modrić ide? Ne, on postaje kapiten Reala!

Luka Modrić će naredne sezone biti kapiten Real Madrida!

Izvor: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia

Ne da Luka Modrić neće napustiti Real Madrid na kraju ove sezone, već će biti kapiten kluba! Iako je dugo bio u pregovorima sa Realom oko nastavka saradnje legendarni defanzivac Naćo Fernandez će napustiti ekipu. Poslije 23 godine u sistemu Reala univerzalac u odbrani otići će iz "kraljevskog kluba".

Potpisaće za Al Kadsijah gdje su od stranaca sada Koen Kastels, Andre Kariljo, Kevin Rodriges, Aleksandar Hak, Lusijano Vijeto, Alvaro Gonzales i Džoel Robles. Nakon odlaska Serhija Ramosa on je bio kapiten kluba i sada će traku preneti Luki Modriću. Sama karijera defanzivca koji je 2001. godine stigao u Real je čudo jer mu je sa 12 godina otkrivena teška bolest!

"Imao sam samo 12 godina kada je otkriveno da sam dijabetičar. Dvije godine sam igrao za Real Madrid i naravno da mi je bilo teško. Sjećam se da sam išao u bolnicu, a trebalo je da igram turnir sa Real Madridom. Pregledala me je doktorka opšte prakse a ne endokrinolog i rekla mi je da je sa fudbalom gotovo! Doktor Ramirez mi je rekao nešto potpuno suprotno, nikako nije gotovo sa fudbalom za mene. Zapravo je ključno da nastavim da igram jer je fizička vježba za mene jako bitna. Ja čak mislim da mi je to pomoglo. Više sam pazio na ishranu i na način na koji se odmaram. To me je učinilo odgovornijim jer sam uvijek morao da nosim lijekove i pomagala za dijabetes sa sobom. Doktor Ramirez mi je rekao nešto potpuno suprotno, nikako nije gotovo sa fudbalom za mene. Zapravo je ključno da nastavim da igram jer je fizička vježba za mene jako bitna. Ja čak mislim da mi je to pomoglo. Više sam pazio na ishranu i na način na koji se odmaram. To me je učinilo odgovornijim jer sam uvijek morao da nosim lijekove i pomagala za dijabetes sa sobom", rekao je Naćo Fernandez.