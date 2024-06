DANAS NA EURO 2024: Provokatori ponovo na terenu, a taj meč je važan i za Srbiju i Piksija!

Danas se na Evropskom prvenstvu rješava sudbina u grupi A.

Za one koji su već navikli na to da gledaju utakmice Evropskog prvenstva u fudbalu po cijeli dan, imamo lošu vijest. U posljednjem kolu grupne faze ukinut je jedan termin. Više se neće igrati mečevi od 15 časova, dok će danas, u nedjelju, biti odigrane dvije utakmice i to samo u jednom terminu. Od 21 čas.