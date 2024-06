Žižović danas testira ekipu protiv Rumuna: Radićemo na taktičkim detaljima, rezultat nije prioritet!

Mladen Žižović govorio je o današnjoj utakmici sa UTA Aradom, kakav Borac želi u narednoj sezoni, koje pozicije želi da pojača i predstojećem evropskom dvomeču sa Egnatijom.

Fudbaleri banjalučkog Borca danas od 17 časova u Rogli igraju svoju drugu pripremnu utakmicu u Sloveniji. Crveno-plavi su odigrali 2:2 sa Celjem, a danas ih očekuje rumunska ekipa UTA Arad.

Novi trener šampiona BIH, Mladen Žižović, pred ovaj meč kaže da rezultat nije prioritet u ovoj provjeri.

"S obzirom da imamo 26,27 igrača nije moguće da svi dobiju danas minutažu. Napravićemo jedan miks, ali opet podijelićemo, vjerovatno ćemo 60 minuta igrati s nekim sastavom pa ćemo mijenjati. Bilo bi dobro da i ovu utakmicu završimo sa pozitivnim rezultatom, ali nam to nije prioritet. Radićemo na taktičkim detaljima, već se spremamo za Egnatiju koju smo gledali dva puta uživo ovdje i imamo dosta informacija o njima“, rekao je Žižović i dodao:

"Mi smo još u fazi kompletiranja igračkog kadra, s obzirom da smo doživjeli određene promjene u donosu na prošlu sezoni tako da nije jednostavno. Ne žalimo se, sa puno entuzijazma radimo sve ovo i nadamo se da će sve to biti kako treba".

Sa novim šefom stručnog štaba došle su i nove taktičke zamisli, ali Žižović ističe da prije svega moraju da se zadrže i ono što je Borac igradio u šampionskoj sezoni.

"Dosta dobrih stvari je bilo prošle godine i to treba da zadržimo. Sigurno je da je to jedan timski duh unutar svlačionice koji je ključni faktor za uspjeh. Imamo prostora za nadogradnju, imamo prostora da napravimo pomak u igri. Sigurno da i novi igrači koji pristižu i koji će još doći polako se privikavaju na treninge, ekipu, zahtjeve stručnog štaba. Treba određeno vrijeme ali to ide u dobrom smjeru. Imam neke svoje zamisli, ali smatram bez obzira kakve trener ima zamisli da mora i da se prilagodi i ekipi i igračima kojima raspolaže, a ne da forsira nešto, a nema igrače za to. Izvući ćemo maksimum iz ovog što imamo i uvjeren sam da će to biti kako treba“.

Žižović želi direktniji, „okomitiji“ Borac u narednoj sezoni.

"Bilo je dosta dobrih stvari koje ćemo pokušati da zadržimo, a vidjećemo šta možemo da promijenimo, odnosno unaprijedimo. Pokušaćemo da budemo malo direktniji prema golu, da budemo okomiti, da igramo sa manje dodira, budemo dosta ambiciozni i da pritišćemo svih 90 minuta, naravno ukoliko nam protivnik dozvoli. To su sve želje, a kad krene utakmica nije to baš tako jednostavno, ali volio bih da imamo dominaciju u posjedu, vrijeme će pokazati".

Ne smijemo upasti u zamku protiv Egnatije! "Dobro je za nas da ih možemo vidjeti uživo, gledali smo njihove dvije utakmice, vjerovatno ćemo ih pogledati i protiv Maribora. Dosta su organizovani, nisu dosta mijenjali. Imamo mi malo predrasuda prema albanskom fudbalu, ne smijemo tu upasti u zamku. Vidjeli ste da su se plasrali i na Evropsko prvenstvo, dosta ulažu, sve je više kvalitetnijih terena, dosta je tu dobrih igrača. Egnatija je bila dominantna u prvenstvu i kupu prošle sezone, međutim, apsolutno sam siguran da imamo realne šanse za prolazak i nadam se da ćemo to da iskoristimo. Vjerujem da ćemo se jođ ojačati, da ćemo uvući u tim još dva-tri igrača koji će dati doprinos u tim utakmicama", kaže Žižović

U ekipi Borca u toku je prava rekonstrukcija. Igrači odlaze i dolaze, a sklapanje ekipe još nije završeno. Nakon raskida ugovora sa Markom Miloševićem prioritet je golman, ali to nije jedina pozicija na kojoj će se Borac pojačati do kraja prelaznog roka.

"Nadam se da će se golman riješiti što prije, možda i u toku današnjeg ili sutrašnjeg dana. Nije jednostavno, ali ja sam stanovišta da želim zadovoljne igrače u ekipi. Ukoliko neko nije zadovoljan, ukoliko ima neke druge ambicije, sigurno da to ne ide u korist niti timu, niti samom igraču, ni stručnom štabu, tako da te probleme moramo što prije da riješimo. Bilo koja ekipa ako nije na 100 odsto svojih mogućnosti rijetko može da napravi neki iskorak. Što se tiče pozicija čekamo i nadam se da ćemo riješiti samo srce tima, a to je vezni red, s obzirom da smo ostali bez nekoliko igrača u tom dijelu tima, eventualno još jedan ili dva igrača prema naprijed bilo bi dobro. To su moje želje, ali znate kako, treneru nikada dosta dobrih igrača, ali smo skraćeni s vremenom i ne bimo da promašimo jer smo pod pritiskom. Moguće je da se pojačamo na poziciji desnog beka s obzirom da se Stašević povrijedio juče, ne vjerujem da ćemo ga koristiti do kraja priprema, ostali smo tu samo na Kvržiću, ali otom-potom".

U protekloj polusezoni eksplodirao je mladi David Vuković. Da li ćemo gledati u narednoj nekog novog "Vukovića"?

"Imamo potencijala u mladim igračima, ali je to dvosjekli mač. Imamo tu nekoliko momaka koji zaista odlično treniraju i ne bih puno da ih apostrofiram, nekada to bude kontraproduktivno. Vidjećete po sastavu koji su to momci u narednom periodu, koji su to koji daju malo više nego ostali. Ne bih puno da ih ističem, mi želimo da budemo tim koji će u narednom periodu iznejdriti nekog pojedinca, a na momcima je da pokažu ko će to biti. Lično, ja nemam problem da to bude četiri, pet mladih igrača ukoliko to oni zaslužuju. Ali treba polako sa velikim pojačanjima. Ja sam uvjeren da će Borac na pravi način ove sezone predstavljati Banjaluku, Republiku Srpsku i BIH, da ćemo napraviti iskorak u evropskim takmičenjima“, zaključio je Žižović.