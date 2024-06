Jerko Leko odustao od Veleža zbog navijača "rođenih": Počeli su brojati moja krvna zrnca

Hrvatski trener Jerko Leko (44) odustao je od preuzimanja mostarskog Veleža.

Izvor: Youtube/SN TV SPORT show/Screenshot

Kao razlog navedena je nacionalnost mladog stručnjaka odnosno navijači Veleža poslije Deana Klafurića nisu željeli na klupi novog Hrvata.

"Javio sam jutros Veležu da na mene ne računaju i time prekinuo njihovo odugovlačenje s potpisom ugovora. U petak sve smo dogovorili, u subotu smo trebali dogovor pretočiti u ugovor, a tada nakon što je puštena vijest da ću ja biti trener počelo se s odugovlačenjem i prebrojavanjem mojih krvnih zrnaca, ja sam Hrvat, ali u trenerskom poslu sam samo trener, a iz svega sam zaključio da u takvoj klimi neće biti moguće realizovati što smo postavili kao cilj u razgovoru u Zagrebu", rekao je Leko, a prenio zagrebački "Indeks".

Prema njegovim riječima, dao je zbog korektnosti mostarskom klubu fore do nedjelje (juče) da se oglase povodom situacije sa navijačima, ali oni to do danas nisu učinili.

"Otkazao sam dalje razgovore, odustao sam od odlaska u Mostar u okolnostima koje naslućuju probleme koje kao čovjek i sportista ne podržavam", dodao je trener Jaruna, koji je u karijeri vodio još Lokomotivu i Hrvatski Dragovoljac.