"Rade Bogdanović? Ko je taj?" Sukob Piksija i bivšeg fudbalera: Sjećaš se, onda prije nego što si pobjegao iz Srbije!

Rade Bogdanović tvrdi da se dobro znaju, a Dragan Stojković Piksi tvrdi da ne zna ko je nekadašnji napadač iz Sarajeva.

Izvor: RTS/Screenshot

"Ko je taj?", rekao je selektor Dragan Stojković Piksi nakon povratka srpske reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u Kataru. Pitanje je bilo da prokomentariše kritike nekadašnjeg fudbalera Radeta Bogdanovića na igre reprezentacije Srbije. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi je naglasio da svako ima pravo na mišljenje i da može da ga iznese, ali da ga ipak ne pogađaju kritike onih koji ne rade u fudbalu.

"Ne mogu ja s njima u polemiku, ne rade u fudbalu, nemaju dan radnog staža u fudbalu. To je navijački, nema tu znanja. Ne mogu da pridajem pažnju tome i to me ne pogađa. Mene bi pogodili kad bi mi Venger ili Ančeloti kritikovali, onda bih stavio prst na čelo. Ali kada ovako čujem negativne komenatare... To je njihovo mišljenje, a ja sam ispunio ciljeve koje sam postavio pred sebe i FSS. Strateški je sve ispunjeno, da li se to nekome sviđa ili ne, to je druga stvar. Nisam slijep i nije da ne razumijem. Pojavi se tako neka individua koja sebi da za pravo da iskomentariše, sa cinizmom, da vrednuje moje kvalitete kao trenera, ali to je sve prihvatljivo. Mijenjaćemo naravno, kvalifikacije za Mundijal su bile izuzetno dobre i ta istorijska utakmica u Lisabonu će ostati zapisana u istoriji našeg fudbala. Zbog načina na koji smo odigrali, kako smo se ponašali i došli do pobjede. Kvalifikacije za Euro nisu bile na tom nivou, svi protivnici su sada dolazili sa ekstra motivom, hoće da se dokazuju. Ono što smo mi nekada bili. Zato nije lako, a kada igrate kvalifikacije bodovi su najvažnije. Znao sam da će zbir bodova 15-16 bodova biti dovoljno, a mi smo sa 14 otišli dalje. Nismo bili briljantni, ali smo u takmičarskom smislu ostvarili rezultat da budemo dio Evropskog prvenstva", naglasio je selektor gostujući na "K1".

Vidi opis "Rade Bogdanović? Ko je taj?" Sukob Piksija i bivšeg fudbalera: Sjećaš se, onda prije nego što si pobjegao iz Srbije! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Rade Bogdanović je sada u centru pažnje i tokom Evropskog prvenstva i bez njegovih komentara se ne može... "Ja sam ovdje izvrijeđao Sergeja Milinković-Savića, nisu to čuli gledaoci. On je ušao u igru i trči za onim desnim bekom kao baba. Ne možemo pričati o dobrim izmjenama Srbije. Pričali smo 'Jao, neće igrati Sergej...', pa je l' ste vidjeli kako zatvara desnu stranu? Pa, ono je sramota na ovom nivou!", rekao je poslije meča sa Slovenijom Rade Bogdanović. A kada mu je pred Euro Piksi rekao da "ne zna ko je", predstavio se...

"Pošto je Piksi rekao da ne zna ko sam, ja ću se predstaviti. Rodom sam iz Sarajeva, od oca Slobodana i majke Nade. Rođen u opštini Novo Sarajevo, porijeklom iz sela Tilava. Pošto me ne poznaje, ja ću mu reći kako me poznaje", naglasio je on i potom opisao događaj na kome su se navodno sreli.

"Mjesec dana prije nego što je pobjegao iz Srbije, došao je u Makedoniju, na Dojransko jezero, da polaže profi licencu kako bi otišao u Japan da bude trener. Polagao je po skraćenoj i privilegovanoj proceduri, a ja sam igrom slučaja bio polaznik trenerske struke. Ima jedan detalj koji mogu povezati u tom vremenu kako funkcioniše Fudbalski savez Srbije i kako se dobijaju licence. Ovo sada prvi put pričam pošto je Piksi rekao da me ne zna. Evo, sada će me se sjetiti!. Velika je Srbija, ali mnogo mala da bi se organizovala trenerska škola u Srbiji, pa smo otišli u Sjevernu Makedoniju. Nas šest-sedam trenera i tri-četiri ljubavnice. Bili smo dole na tom jezeru i tada je u hotel došao Dragan Stojković Piksi. Bio je smješten na drugom spratu, preko puta moje sobe. Taj dan kada je došao, otišao je da se tušira. Niko mu nije rekao da nemamo vode preko dana jer je restrikcija. Onda izlazi Piksi iz sobe, peškir oko struka, na glavi mu pjena od šampona, jedno oko mu zatvoreno, na drugo škilji i pita mene: 'Bogdane, ima li tople vode?' Ja mu kažem: 'Piksi, nemamo tople vode, imamo restrikciju od osam do šest uveče, moraćeš se hladnom istuširati'. Vrlo dobro znam da on mene zna. A onda je dobio licencu po skraćenoj proceduri. Mentora je sam odabrao, bio je iz Francuske. Nije dao da mu mentor bude čovjek kojeg su zvali Svinja. Tako da mislim da on mene poznaje", rekao je tada Bogdanović.

(MONDO)

BONUS VIDEO: