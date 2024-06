Trčao sam na Marakanu sa 50.000 dolara za Piksija! Kapičić promijenio istoriju Zvezde: Rekli mi da imam pola sata

Legendarni košarkaš i funkcioner Crvene zvezde imao je ogroman uticaj na dolazak Dragana Stojkovića na Marakanu.

Dragan Kapičić otišao je u vječnost, preminuo je u 76. godini, a ono što mnogi nisu znali jeste da je on promijenio istoriju Crvene zvezde. Ne misli se tu na košarkaški klub u kom je ostavio veliki trag i kao igrač i funkcioner, već na fudbalski. Imao je ogromne zasluge za dolazak Dragana Stojkovića na Marakanu.

Malo je falilo da transfer propadne, da se tada nije uključio njegov imenjak iz košarkaške sekcije. Otkrio je priču o tome jednom prilikom. "Zove me Cvele (Vladimir Cvetković prim. aut.) i kaže mi 'Majstore, spasavaj nas'. Pitam šta se dešava, kaže da im treba 50.000 dolara za Piksija. Kakvog Piksija, šta se dešava?! Onda mi kaže da imaju još pola sata do kraja prelaznog roka i da otac neće da potpiše, jer fali novac i da im treba pomoć", počeo je priču Kapičić.

Drugog izbora nije mogao. "Kako ću ja, emotivno vezan, fudbal je fudbal... Ali znam Džaju, Šakić je bio predsjednik, Cveleta naravno znam. Rastrčim se po bankama, nosim kovertu, sve je bilo u dinarima, stogovi unutra, nosim da mi ne ispadne koji."

Svašta je moglo tada da se dogodi. "Zamjeram im što mi auto nisu obezbijedili, ako već pozajmljujem novac. Odem, trčim, stignem 10 minuta prije završetka. Navijači stoje ispred, čekaju da vide da li će Piksi da potpiše, a on je tada bio već velika zvijezda."

Uspio je da pomogne i da obezbijedi jedan od najvećih transfera u istoriji crveno-bijelih. "Odem kod njih, oni 'Brate, svaka ti čast, spasao si nas'. Ja sav mokar, trčao u više od 10 banaka da donesem novac. Oni mi daju priznanicu da će vratiti pare. Bilo je kritično, trčao sam do stadiona, treba da podigneš pare, da vidiš koja banka ima, koja nema, da se to završi, onda treba da stigneš. Mnogo mi je drago što je Piksi postao to što jeste. Mada, tad je bila pat pozicija", zaključio je Kapičić.

Piksi je potpisao za Zvezdu 1986. godine i ubrzo je postao jedan od najboljih fudbalera u Jugoslaviji. Nije mu dugo trebalo da postane i treća Zvezdina zvijezda, ali je 1990. prešao u Olimpik iz Marseja. Sudbina je htjela da se godinu dana u finalu Kupa evropskih šampiona sastanu upravo Zvezda i francuski klub i tada su crveno-bijeli došli do najvećeg pehara u istoriji kluba.

