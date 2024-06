Radnik počeo pripreme, Sivac prvo pojačanje šampiona Srpske

Novi premijerligaš počeo pripreme za povratnički nastup u bh. eliti.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Šampion Republike Srpske Radnik iz Bijeljine danas je počeo pripreme za povratnički nastup u Premijer ligi BiH.

Šef stručnog štaba Velibor Đurić izvršio je prozivku, nakon čega se krenulo u trenažni proces, kako bi se ekipa što bolje spremila za premijerligaške bitke.

Đuriću su se odazvala 23 fudbalera, od čega i jedno novo ime. Redove bijeljinskog premijerligaša pojačao je Eldar Sivac (24), dosadašnji fudbaler zeničkog Čelika.

"Sve nam ovo djeluje pomalo nastvarno i zbog toga još jednom čestitam svima u klubu na velikom uspjehu. Prije dvije godine klub je bio pred gašenjem, a danas, kao šampioni Republike Srpske, uzimamo učešće u Premijer ligi BiH", rekao je trener Bijeljinaca.

Plan priprema je napravljen.

"U Bijeljini ćemo trenirati do 11. jula, i u tom periodu ćemo odigrati dvije utakmice. Prva utakmica je na programu 3. jula protiv Borca u Banjaluci, a za termin 10. jul tražimo protivnika. Nakon toga odlazimo na pripreme na Zlatibor, gdje ćemo boraviti do 21. jula. Na Zlatiboru ćemo odigrati tri do četiri utakmice. Generalka je zakazana za 27. jul i planiramo da tu utakmicu odigramo sa Slogom iz Doboja", dodao je Đurić.

Osim Sivca, u toku sedmice očekuje se dolazak još nekoliko novih igrača.

"Pažljivo biramo nove igrače i već do petka ćemo imati četiri ili pet novih igrača koji će nam biti pojačanje u pravom smislu te riječi. Danas smo dobili i prvog novajliju, Eldara Sivca, koji nam dolazi iz Čelika. Priključili smo i šest juniora, koji će dobiti priliku da se nametnu. Svima želim puno sreće, igračima puno zdravlja i vjerujem da ćemo ostvariti ambicije koje nam budu postavljene za novu takmičarsku sezonu", poručio je Đurić.

