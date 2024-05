Radnik protutnjao Prvom ligom RS! Đurić zadovoljan: "Teško je bilo ko ovo očekivao, presudan je bio karakter ekipe"

Trener Radnika iz Bijeljine Velibor Đurić u razgovoru za Mondo komentarisao je aktuelnu sezonu u kojoj njegov tim izborio povratak u Premijer ligu BiH.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

Fudbaleri Radnika iz Bijeljine su, sinoćnjim remijem u Mrkonjić Gradu sa Slobodom, četiri kola prije kraja i matematički obezbijedili šampionsku titulu Prve lige Republike Srpske.

Izabranici Velibora Đurića su na taj način obezbijedili i povratak u Premijer ligu BiH čiji su posljednji put bili član u sezoni 2021/22. Tada je tim iz Bijeljine zajedno sa prijedorskim Rudarom napustio elitno društvo BiH fudbala, a sezonu su okončali na 11. poziciji sa bodom više od posljednjeg Rudara.

Trener Đurić je u razgovoru za MONDO poručio kako je zadovoljan rezultatima njegove ekipe u ovoj sezoni. A kako i ne bi bio kada njegov tim na dosadašnjih 30 utakmica u Prvoj ligi RS nije zabilježio niti jedan poraz uz 20 pobjeda i 10 neriješenih rezultata.

„Mislim da naši rezultati zaista govore sve. Odigrali smo 30 utakmica bez poraza, jednostavno ekipa koja ima slobodno mogu reći kvalitet, ali i izuzetan karakter. Tako da sam zaista zadovoljan sa cjelokupnim projektom koji smo mi projektovali u prethodne dvije godine“, započeo je Đurić razgovor za Mondo.

Ono što prvo upada u oko kada bacimo pogled na tabelu su statistički podaci s obzirom da je Radnik u 30 utakmica primio samo 15 golova što odbranu ovog tima čini najboljom u prvoligaškom društvu, dok su ujedno i druga najefikasnija ekipa u ligi sa 67 golova (tri manje od Laktaša).

Đurić razlog za ovo vidi u karakteru njegovog tima, ali i posvećenosti ekipe odnosno njenom radu i vjeri u dobre rezultate.

„Generalno mislim da najveći uticaj ima karakter same ekipe. Pravili smo ekipu od iskusnih igrača koji su karakterni momci. Tu prije svega mislim na kapitena Vasića, na Perišića, Lakića, Slavena Stjepanovića kojeg smo doveli u ovom prelaznom periodu i Nešu Gavrića. Pored tog karaktera, bitan je i rad i vjera u taj uspjeh. U svakoj utakmici, kao i ove naredne četiri koje imamo, prilazimo maksimalno ozbiljno. Ta neka posvećenost nas je pratila tokom cijele sezone i mislim generalno da je to plod svega toga“, dodao je on.

Uspjesi Radnika FK Radnik je četiri puta osvajao Prvu ligu RS, sedam puta Kup RS dok je svakako najveći uspjeh trofej u Kupu BiH koji su Bijeljinci osvojili 2016. godine kada su u finalu bili bolji od tuzlanske Slobode.

Koliko je ovaj uspjeh značajan, govori i činjenica da je Radnik prije nepune dvije godine bio na „rubu provalije“. Klubu je prijetilo gašenje, ali su se Bijeljinci izvukli i prošlu sezonu okončali na sedmom mjestu. Đurić nije napustio klub u najtežim trenucima, za šta je nagrađen ove sezone, ali kako kaže niko se nije nadao da će povratak u Premijer ligu BiH doći ovako brzo nakon te krize.

„Teško je bilo ko ovo očekivao. Mi smo prije nepune dvije godine bili na rubu gašenja i prestanka postojanja. Dugo sam u klubu, igrao sam i bio kapiten, a onda sam preuzeo ekipu u jako teškom trenutku i to je sada sve iza nas. Iskreno govoreći, da smo ovo ovako brzo očekivali sigurno da nismo. Ovo je generalno zasluga svih, prije svega mojih igrača koji su iznijeli najveći teret, stručnog štaba kojem ovom prilikom iskreno čestitam, ali isto tako i Upravi kluba na čelu sa ambicioznim predsjednikom Nedjeljkom Ćorićem i našim direktorom Goranom Janjićem. Oni su nam omogućili da imamo sve uslove i da samo razmišljamo o onome što najbolje znamo, a to je da igramo fudbal“, jasan je Đurić.

Izvor: Promo/FK Radnik Bijeljina

O svojoj budućnosti na klupi Radnika nije htio još govoriti, a kako kaže akcenat je na posljednje četiri utakmice koje će njegova ekipa odigrati pošteno.

„Dok se ne završi prvenstvo jednostavno, kao što sam i momcima rekao, svi smo tu treniramo, radimo, imamo još četiri kola da odigramo, maksimalno pošteno do kraja. To sam već nekoliko puta naglasio prije ove utakmice, neki momci će dobiti priliku, ali jednostavno pošteno do kraja. Nakon toga ćemo vidjeti, na kraju sezone tek možemo pričati kad vidimo kakva će biti situacija što se tiče budžeta i svega ostalog. Bilo bi neozbiljno sada pričati, a ne znamo ni šta nas čeka u toj nekoj bliskoj budućnosti.“

Kao što smo već rekli Radnik ima priliku da sezonu okonča bez poraza, a Đurić vjeruje da njegom tim može to ostvariti.

„Pa kad smo već dogurali do 30. kola, naš cilj i ambicija je da osvojimo maksimalan broj bodova koliko budemo mogli i vjerujem te se nadam da će to biti bez poraza. To bi bio onako neki presedan“, zaključio je trener Radnika Velibor Đurić.