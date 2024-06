Dejan Nedić vikao na Radeta Bogdanovića! Bura u studiju: "Vi niste sudija, znao sam šta me čeka ovdje!"

Dejan Nedić i Rade Bogdanović imali su raspravu povodom jedne sudijske odluke na Evropskom prvenstvu.

Izvor: printscreen/rts

Grupna faza Evropskog prvenstva u fudbalu je završena i poznati su svi parovi osmine finala šampionata. Posljednje mečeve na turniru odigrali su Gruzija i Portugal (2:0) i Turska i Češka (2:1). Upravo je na meču Hamburgu viđeno čak 18 kartona, žutih i crvenih. Pokazao ih je Rumun Ištvan Kovač.

Najsporniji momenat dogodio se u 20. minutu kada je Antonin Barak u pokušaju da dođe do lopte zakasnio, nagazio na nogu rivala i dobio drugi žuti karton. Morao je da napusti teren, tako da su Česi ostali sa igračem manje. To je dovelo do žustre rasprave u studiju RTS-a između sudijskog analitičara Dejana Nedića i bivšeg fudbalera i stručnog konsultanta Radeta Bogdanovića.

Nekadašnji arbitar iznervirao se zbog komentara Bogdanovića koji je smatrao da je Rumun prestrogo pokazao crveni karton češkom fudbaleru. "Kolega Bogdanoviću, vi ste igrač, niste sudija. Kada završite školu suđenja, onda možemo da pričamo. Ovdje je međunarodni tim. Zato sam u uvodu emisije istakao imena mojih kolega. Znao sam šta me čeka ovdje", počeo je Nedić povišenim tonom.

Вечерас је Дејан Недић Раде Богдановић, а Раде Богдановић Драган Стојковић.pic.twitter.com/lG0F7pkNyv — Александар Ковачевић (@AleksandarSDCZ)June 26, 2024

Tako je i nastavio. "Striktno branim ovo, niste u pravu, drugi žuti 100 odsto, crveni karton. To je stav sudijskog tima. Poštujem vas, svi znate pravila igre, ali ovo je čisto kao suza. Branimo Kovača, to je moj zadatak", zaključio je Nedić. Sporni detalj pogledajte na snimku na oko 1.10.

Češka Turska highlights Izvor: YouTube/Arena sport

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!