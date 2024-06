Ni Tadić, ni Sergej, drugo je problem Srbije! Jokanovića mnogi hoće umjesto Piksija, a evo šta on kaže

Trener koga mnogi navijači priželjkuju na klupi Srbije iznio je svoje viđenje igre i problema reprezentacije na Evropskom prvenstvu.

Nakon sasvim jasno nagovještenog rastanka selektora Srbije Dragana Stojkovića i Fudbalskog saveza Srbija poslije neuspjeha na Evropskom prvenstvu, ime Slaviše Jokanovića iskočilo je u prvi plan u mnogim anketama za Piksijevog nasljednika. Bez njegovog izjašnjavanja, bar ne javnog, kao i definitivne odluke o Piksijevom statusu, nezahvalno je nagađati da li je i koliko to realno. Ono što bi svakako trebalo čuti je mišljenje legendarnog "Jokana" o učešću Srbije na Evropskom prvenstvu i o problemima u igri koji su bili očigledni.

"Prije Evropskog prvenstva niko nije bio nezadovoljan izborom igrača, bilo je pitanja zašto nisu tu Radonjić ili Eraković, ali to je grupa za koju se vjerovalo da ima kvalitet i 90 odsto tih igrača biće u narednoj utakmici koju budemo za mejsec i po igrali (u Ligi nacija). Mislim da nije stvar oko jednog igrača, da li je Gudelj, Vlahović... To nas neće dovesti nigdje. Nismo uspjeli da dođemo do igre, nismo imali jasnu organizaciju, šta želimo da radimo sa loptom i bez lopte i to smo platili", rekao je on u emisiji "Sportlajt".

"Sergej može bolje da se iskoristi"

Govorio je i o Sergeju Milinković-Saviću, jednom od tragičara Srbije na Evropskom prvenstvu.

"Mislim da je Sergej kvalitetan igrač, ali ona situacija kod gola Slovenaca ga je obilježila. Sigurno da je vratio tu situaciju 1.000 puta i da je sebe pitao zašto nije napravio dva-tri koraka i spriječio tu situaciju. Dugi niz godina igra kvalitetno u Italiji, Belgiji, sad je prvak u Saudijskoj Arabiji i ne bih ulazio u polemiku da li je ta liga kvalitetna ili ne. Igraju tamo Brozović i Kante, pa se ne primjećuje da im nedostaje treninga, svežine i snage. Igrač je kome nije lako naći poziciju, ima izuzetan pas, šut, izuzetno se služi glavom, opasan je po gol i sigurno je da se može iskoristiti bolje nego u zadnje vrijeme igrajući za našu reprezentaciju. Ipak, sad polemišemo da li je u pitanju jedan ili drugi igrač, naš problem bio je kolektivna organizacija igre, kako smo željeli da uđemo u igru, kako jesmo ili nismo željeli da vršimo presing ili da budemo u srednjem bloku. Tu nisam uspio da provalim šta smo tačno htjeli. Da raspravljamo dalje, da li je Tadić, Lukić, Sergej, da li su bolje varijante Mitrović ili Vlahović, neće nas to dovesti na zelenu granu", rekao je Jokanović.

Jokan ne krije da je očekivao da "Orlovi" uđu u eliminacije.

"Očekivao sam da ćemo bar grupu proći, mislim da imamo grupu igrača koji su to sposobni da urade, ali nisu uradili. Sad kreće pravo Evropsko, došli smo do najboljih 16, koliko je bilo ekipa prije par godina, a ovo je bilo zagrijavanje, a mi nismo uspjeli. Vjerovao sam da je to moguće, a što se nije desilo, stvar je analize saveza i selektora, da objasne cijelu situaciju. Koliko smo šutnuli, nismo šutnuli, da li smo trčali, u kom pravcu smo trčali, šta je od tog trčanja bilo u visokom intenzitetu... Nismo pokazali taj intenzitet, ni organizaciju. Nemam brojke, ali vidio sam veći intenzitet kod nekih drugih reprezentacija nego kod naše".

"I da smo prošli grupu, vjerovatno bismo se našli u situaciji da igramo sa Njemačkom. Ne bih se složio da ekipa nije željela, već nismo imali dobru organizaciju. To kako neki nisu htjeli, željeli, kako nisu dovoljno patriote, mislim da je to dosta apsurdno, a oni su igrali u okviru svojih mogućnosti i organizacije igre i to nam nije donijelo uspjeh. To je moje viđenje", dodao je Jokanović.

Prema mišljenju nekadašnjeg asa i trenera Partizana, igra sa dva najizraženija napadača, Mitrovićem i Vlahovićem, zahtijeva i da se tim više adaptira njihovim kvalitetima.

"Nismo imali uigranost da bi nam to nešto koristilo. Ako igramo sa dva centarfora tih karakteristika, vjerovatno bi trebalo da im donesemo loptu sa strane, nisam vidioo tu kvalitetnu loptu da je došla do njih. Nijedan od te trojice napadača nije odigrao neko svjetsko ili evropsko prvenstvo kvalitetno, ali nisu bili potpomognuti drugim dijelovima naše igre. Generalno je stvar da selektor koji je vodio ekipu napravi analizu dublju, ali jednostavno - nismo napravili igru i to što je ekipa željela nije dala rezultat".

Prema njegovom mišljenju, nakon još jednog neusjpeha na velikom takmičenju potrebno je napraviti temeljnu strategiju.

"Nama treba strategija za duži period, za 10 godina. Mađari su napravili infrastrukturu, ulaganja i evo ih na Evropskom prvenstvu, sjetite se da smo ih mi dobili 7:1 u Budimpešti i otišli na Svjetsko prvenstvo. Nije realno da će oni postati novi Španci ili Englezi, ali praviti strategiju oko mladih kategorija, infrastrukure, regularnosti takmičenja, pogodnostima za publiku - to je jedini način. Nemoguće je očekivati rezultat za mjesec dana ili za godinu dana. Reprezentacija za par mjeseci kreće u Ligu nacija i tu nećemo odustati i paralelno idu jedna sa drugom stvari i to ne znači da li je ovaj ili onaj selektor ili ovaj ili onaj igrač. Savezi veliki prave dugoročnu strategiju i ne bi bilo loše da se ugledamo na Mađare. Ili bio sam u Rusiji prošle godine, to su sve stadioni na svjetskom nivou za Svjetsko prvenstvo, ali vidjećemo da li će u narednih pet-10 godina oni da se primaknu", dodao je legendarni reprezentativac.

