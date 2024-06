Rade Bogdanović pozvao Piksija u studio! "Selektore, nema ništa ljepše, da se upoznamo"

Bivši reprezentativac, sada stručni komentator Radio-televizije Srbije, obratio se selektoru iz studija Javnog servisa.

Izvor: RTS/Screenshot/MN Press

Stručni komentator Radio-televizije Srbije Rade Bogdanović pozvao je selektora Srbije Dragana Stojkovića da dođe u studio Javnog servisa na razgovor sa njim i kolegom Miroslavom Vjetrovićem.

"Pošto jako puno pričamo o fudbalu, iskreno bih volio da nam RTS sa urednikom preko FSS-a dogovori dolazak selektora u studio da pričamo u ljudskom, demokratskom, sportskom tonu, kao što je naša zemlja i naši ljudi. Fudbalska tema, nema ništa lkepše, a i da ga upoznam", rekao je Bogdanović, pa potom naveo primjer selektora Hrvatske Zlatka Dalića, koji je imao gostovanje na HRT-u poslije eliminacije sa Evropskog prvenstva.

Rade Bogdanović poznat je po oštrim komentarima, a nakon eliminacije Srbije oni su u nekim trenucima prešli i na lični nivo, pa je nazvao selektora "sujetnim, samoljubivim"...

"Selektor je to lijepo ispričao, nahvalio se kao i svih ovih godina. Njegov najveći problem je što još igra fudbal, samoljubiv je, izuzetno sujetan i nije objektivan. On je selektor, zasmetala mi je njegova sujeta. Niko nije očekivao da nas neko udara kao vreću, ima milion i po evra godišnju platu. On priča da je neko očekivao da nas udaraju kao vreću, selektore, pa doveli smo te da nas ne udaraju kao vreću, dali smo ti platu, ti novinari u Minhenu koji ne smiju da te pitaju, dali su ti da se digneš iznad tima, iznad FSS, niko ništa ne smije da te pita", kazao je Bogdanović tom prilikom.

U međuvremenu, selektor Stojković i Fudbalski savez se još nisu oglašavali poslije povratka ekipe sa Evropskog prvenstva i očekuje se prema dosadašnjim najavama da sljedeća nedjelja da odgovor na najvažnije pitanje - da li "Orlovi" pod vođstvom istog ili novog selektora idu u septembarske utakmice u Ligi nacija, a onda i u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. od narednog proljeća.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!