Hrvat žestoko udario po Srbiji: Piksi izgledao jako čudno, a ekipa posvađano!

Oštar komentar iz komšiluka na račun igre i ponašanja Srbije na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Index.hr/MN Press

Reprezentacije Hrvatske, kao i Srbija, završila je remijem protiv Italije učešće na Evropskom prvenstvu u grupnoj fazi, kao jedna od samo osam ekipa koja se odmah vratila kući. U analizi učešća "Vatrenih" na velikom turniru, nekadašnji fudbaler Branko Strupar rekao je za portal Index.hr da je Srbija izgledala "posvađano" na utakmicama Evropskog prvenstva.

Nekadašnji reprezentativac Belgije i fudbaler Derbi Kauntija, Genka i Dinamo Zagreba bio je otvoren i oštar u komentarima. "Mi smo dostojanstveno istrpjeli neuspjeh na Euru. Srbi su išli s previsokim očekivanjima, a imali su tešku grupu. Što je najbolje, u prvoj utakmici i porazu nisu igrali loše protiv očajne Engleske. Gledao sam Srbiju na Euru i prvo što primjećujem je da im ekipa izgleda posvađano na terenu", kazao je on.

Govorio je Strupar i o izjavi Dušana Tadića da je najbolji igrač u ekipi, najspremniji, da zaslužuje da igra od prvog minuta... Kapitenove riječi poslije Engleske šokirale su nekadašnjeg fudbalera. "Onda ona Tadićeva izjava nakon što nije bio starter, da je on najbolji i mora igrati. Pa, moraš biti đon-obraz ako ne startuješ, a to kažeš. To ne bi rekli Ronaldo i Mesi u najboljim danima. Takve stvari ruše atmosferu u ekipi i timski duh. Nedopustivo je i ono što je napravio njihov golman Vanja Milinković-Savić, koji se usred Eura potukao u kafiću".

"Piksi egotrip, a nema kontrolu nad zvijezdama"

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Govorio je na kraju i o selektoru Stojkoviću i nazvao njegovo ponašanje "čudnim". "Piksi je veliki egotrip, a nema kontrolu nad zvijezdama. Čudno se ponašao u Njemačkoj, davao nesuvisle odgovore. Ne mogu tvrditi da je bio pijan, ali bio je jako čudan. Uglavnom, Srbi su šampioni proizvodnje nemira kada im mir najviše treba", zaključio je nekadašnji fudbaler.